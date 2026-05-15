El pronóstico de la Inteligencia Artificial para la final de la FA Cup entre el Manchester City y el Chelsea

La FA Cup busca al ganador de su 145° edición. El Manchester City y el Chelsea saldrán este sábado a jugar en el mítico césped de Wembley con la ilusión de alzar el trofeo con más historia en el fútbol moderno.

El conjunto de Pep Guardiola irá por su octava conquista en el certamen tras los títulos logrados en 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023. Para los Blues, un triunfo representaría su novena presea luego de los festejos en 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018

¿Cómo llega el Manchester City?

El City arriba en un gran momento futbolístico, con un ataque aceitado que viene marcando tres goles por partido en sus últimas tres presentaciones y una ambición renovada. A falta de dos fechas para la finalización de la Premier, se encuentra dos puntos por debajo del Arsenal, por lo que la FA Cup no es el único objetivo que le queda por pelear en esta temporada.

Guardiola "cuidó" jugadores en la última victoria sobre Crystal Palace, por lo que tendrá futbolistas frescos para ir por la final. La única baja casi confirmada es la de Rodri, afectado por una lesión en la ingle.

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

¿Cómo llega el Chelsea?

Completamente distinta es la situación de los Blues, que llegan a este partido inmersos en una crisis futbolística y con entrenador interino luego de que Liam Rosenior fuera despedido a fines de abril. El empate del último fin de semana ante Liverpool le permitió salir de una racha negativa que ya acumulaba seis derrotas consecutivas.

Las bajas confirmadas son las de Estevao, Jamie Gittens y Jesse Darry, mientras que otros jugadores que llegaban en duda como Robert Sanchez, Pedro Neto o Alejandro Garnacho podrían entrar en la consideración del DT Callum McFarlane.

Liverpool v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Pronóstico de la IA para el Manchester City vs Chelsea

Los modelos anticipan una final con un claro favoritismo para el Manchester City, aunque con un desarrollo más cerrado de lo que podría sugerir la actualidad de ambos equipos. El conjunto de Pep Guardiola llega peleando por el triplete doméstico, con una estructura consolidada y un rendimiento muy superior en los cruces recientes ante el Chelsea. Del otro lado, el equipo londinense intentará apoyarse en el carácter imprevisible de las finales y en la reacción anímica que mostró desde el cambio de entrenador, aunque sigue dejando muchísimas dudas desde lo futbolístico.

Manchester City: los algoritmos lo posicionan como favorito marcado, con una probabilidad cercana al 58%, respaldado por su enorme dominio reciente en el historial, una racha de 13 partidos sin perder ante Chelsea y una temporada en la que volvió a ubicarse entre los equipos más goleadores de Inglaterra. Además, ganó cinco de los últimos seis enfrentamientos directos entre ambos.

Empate: aparece en torno al 24%, contemplando la posibilidad de un partido más cauteloso por tratarse de una final y teniendo en cuenta que Wembley suele generar escenarios de máxima tensión, especialmente en los primeros minutos.

Chelsea: ronda el 18%, sostenido principalmente por la calidad individual de varios futbolistas de ataque y por antecedentes recientes en los que supo competir bien como outsider en partidos decisivos. Sin embargo, su irregular campaña en Premier League y las múltiples crisis internas reducen considerablemente sus probabilidades.

Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido donde Manchester City controle gran parte de la posesión y el ritmo, mientras Chelsea buscará resistir y aprovechar espacios de contraataque. En ese contexto, los mercados vinculados al dominio territorial y la eficacia ofensiva del City aparecen como los más atractivos.

El “Manchester City gana” surge como una de las opciones más sólidas, acompañado por “Más de 2.5 goles”, considerando el potencial ofensivo del equipo de Guardiola y los problemas defensivos que Chelsea mostró durante buena parte de la temporada. También gana fuerza el mercado “Manchester City gana y ambos equipos marcan: Sí”, especialmente porque Chelsea suele encontrar situaciones de peligro incluso en partidos donde no domina el trámite.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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