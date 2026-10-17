Pronóstico Monterrey vs Pachuca: probabilidades, estadísticas y predicción

Monterrey y Pachuca se miden este domingo 11 de octubre en el Estadio BBVA para la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026. Los regios son décimos de la clasificación con 14 unidades, mientras los hidalguenses aparecen en onceavo peldaño con 13 puntos, así que ambos saldrán con todo por la victoria para acercarse a los puestos de Liguilla.

¿Cómo llegan Monterrey y Pachuca? Estado de forma

Monterrey Pachuca América 1-1 Monterrey 10/10/26 Pachuca 3-3 Necaxa 11/10/26 Atlante 4-2 Monterrey 25/9/26 Santos Laguna 1-0 Pachuca 26/9/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/9/26 Pachuca 2-2 Xolos 20/9/26 Monterrey 0-0 Tigres 12/9/26 Atlante 0-3 Pachuca 11/9/26 Toluca 2-0 Monterrey 6/9/26 Juárez 0-2 Pachuca 4/9/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre Monterrey y Pachuca registró un xG de 1.77 para La Pandilla y 1.64 para los Tuzos, en un encuentro que acabó 1-3 a favor de los hidalguenses.

Bajas confirmadas del Monterrey vs Pachuca

Monterrey

Luca Orellano | Hector Vivas/GettyImages

Stefan Medina: el colombiano presentó mejoría en su pierna tras el golpe sufrido en el parón de la Fecha FIFA del mes de octubre, sin embargo, sigue descartado.

Luca Orellano: Mismo caso. El extremo argentino sigue con problemas musculares y aunque presentó una leve mejoría no está listo para el encuentro.

Uros Djurdjevic: el delantero serbio ‘Djuka’ continuó realizando labores por separado mientras buscaba recuperarse de su lesión en el tobillo.

Pachuca

Francisco Venegas | Manuel Velasquez/GettyImages

Alexeí Domínguez: el pasado 8 de agosto sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. El extremo volvería hasta mediados de noviembre.

Robert Kenedy: el mediocabista brasileño tiene una lesión miotendinosa en el bíceps femoral desde mediados de septiembre.

Andrés Arroyo: el colombiano presentó una fractura en el quinto metatarsiano siendo intervenido quirúrgicamente. Su regreso sería inicios de noviembre.

Francisco Venegas: el lateral izquierdo llegó a las cinco amarillas la jornada pasada al cometer una mano y debe cumplir un juego de suspensión.

Historial de duelos directos entre Monterrey y Pachuca (últimos 5 juegos)

Monterrey : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Pachuca: 3

Monterrey 1-3 Pachuca | Liga MX Clausura 2026

Pachuca 3-0 Monterrey | Liga MX Apertura 2025

Monterrey 1-2 Pachuca | Play-In Clausura 2025

Monterrey 2-3 Pachuca | Liga MX Clausura 2025

Pachuca 0-1 Monterrey | Liga MX Apertura 2024

Último antecedente: 18/4/26 – Monterrey 1-3 Pachuca

Probabilidades

Las casas de apuestas están a favor de Monterrey, tal vez, gracias a la plantilla que tiene y el factor de local, sin que el empate o el triunfo del Pachuca tenga mucha diferencia entre ellos.

Monterrey: se le da un 51% de probabilidades de lograr el objetivo.



Empate: hay un 24% de chances de que dividan unidades.



Pachuca: a la visita le dan un 25% de oportunidad de salir airosa.

Predicción de la IA para el Monterrey vs Pachuca

Recomendación de Apuesta (IA): Gana Monterrey a cuota de -133. Se marcan más de 2.5 goles a cuota de -167. Se marcan menos de 2.5 goles a cuota de +115 Ambos equipos sí marcan a cuota de 1-62. Monterrey primero en marcar a cuota de -189. Hugo Cuyper marca en cualquier momento a cuota -122. Salomón Rondón marca en cualquier momento a cuota de +198.



Google Gémini Pronóstico: Monterrey 1-1 Pachuca

Pronóstico SI Fútbol

Por más que las casas de apuestas pongan como favorito a Rayados de Monterrey, la realidad es que no es tan fuerte en el papel, ya que de sus últimos cinco enfrentamientos apenas ha ganado una sola vez y fue por la mínima, quitando eso, acumula dos empates y dos tropiezos. Con respecto al Pachuca, tampoco ha mostrado gran fortaleza porque lleva tres empates consecutivos, aunque el último lo logró pese a estar abajo en el marcador dos veces. Es posible que los Tuzos den una sorpresa en El Gigante de Acero y es casi seguro que el venezolano Salomón Rondón podría mojar, ya que lleva seis tantos en estos últimos cinco cotejos, entre ellos, dos dobletes.



Pronóstico: Monterrey 1-2 Pachuca