Comienza la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la ida de los cuartos de final y el Club Pachuca recibe al Club Deportivo Guadalajara.

El compromiso se disputará este jueves 26 de noviembre a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) desde el Estadio Hidalgo.

¿Cómo llegan Pachuca vs Chivas? Estado de forma

Pachuca Chivas Pachuca 2-0 Toluca Chivas 1-0 Cruz Azul Atlas 1-4 Pachuca León 1-1 Chivas Pachuca 3-0 Tigres Chivas 4-2 Atlante América 1-2 Pachuca Monterrey 0-1 Chivas Pachuca 1-2 Cruz Azul Chivas 1-0 Necaxa

Goles esperados

Pachuca: 1.31

Chivas: 1.27

Total: 2.58

Bajas confirmadas de Pachuca vs Chivas

Pachuca

Andrés Micolta no ha jugado en todo el torneo | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Andrés Micolta presentó una rotura de ligamento cruzado anterior (ante Cruz Azul) y su baja estimada fue de seis meses, por lo que está fuera lo que resta del torneo.

Alexéi Domínguez tuvo una fractura del quinto metatarsiano/tobillo y será baja para la recta final del Apertura 2026.

Chivas

Luis Romo es duda para el juego de ida | Jam Media/GettyImages

De cara al cierre del Apertura 2026 y la Liguilla, el plantel de Chivas dirigido por Gabriel Milito ha recuperado a la mayoría de los futbolistas que arrastraban molestias físicas.

Miguel Tapias continúa en proceso de rehabilitación y es de los pocos elementos aún sin reincorporarse al cien por ciento.

Miguel Gómez recayó en su lesión y volvió a sentir molestias musculares, por lo que no ha sido incluido en las convocatorias.

Luis Romo es duda por una sobrecarga muscular en entrenamiento la semana pasada.

Historial de enfrentamientos directos entre el Pachuca vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)

Pachuca: 0

Empates: 1

Chivas: 4

Pachuca 1-1 Guadalajara | 29/8/26 · Liga MX

Guadalajara 2-0 Pachuca | 10/1/26 · Liga MX

Pachuca 0-1 Guadalajara | 2/11/25 · Liga MX

Guadalajara 2-1 Pachuca | 22/2/25 · Liga MX

Pachuca 0-2 Guadalajara | 19/10/24 · Liga MX

Último antecedente: Pachuca 1-1 Guadalajara | 29/8/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Pachuca 36%. Los Tuzos llegan con cuatro victorias consecutivas.

Empate 29%. La tendencia al empate es alta debido al nivel de ambos equipos en sus últimos partidos.

Chivas 35%. El Rebaño Sagrado terminó como líder general, cuenta con una defensa sólida y llega sin derrotas como visitante durante la fase regular.

Predicción de la IA para el Pachuca vs Chivas

Recomendación de Apuesta (IA): la AI espero un partido muy disputado en el Estadio Hidalgo. El resultado de ida dejaría la eliminatoria abierta, pero con ventaja para Chivas, que cerraría en casa y avanzaría en caso de empate global por su mejor posición en la tabla. Pachuca 1-1 Chivas.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Los dos clubes cerraron la fase regular de muy buena manera y vienen con la confianza al límite por lo que se espera un gran encuentro.

Por ese motivo, en este primer juego ambos podrían reservarse e irse con un empate a la vuelta con un balance positivo para la visita

Pachuca 0-0 Chivas

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