Pronóstico Pachuca vs Chivas: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
Comienza la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la ida de los cuartos de final y el Club Pachuca recibe al Club Deportivo Guadalajara.
El compromiso se disputará este jueves 26 de noviembre a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) desde el Estadio Hidalgo.
¿Cómo llegan Pachuca vs Chivas? Estado de forma
Pachuca
Chivas
Pachuca 2-0 Toluca
Chivas 1-0 Cruz Azul
Atlas 1-4 Pachuca
León 1-1 Chivas
Pachuca 3-0 Tigres
Chivas 4-2 Atlante
América 1-2 Pachuca
Monterrey 0-1 Chivas
Pachuca 1-2 Cruz Azul
Chivas 1-0 Necaxa
Goles esperados
- Pachuca: 1.31
- Chivas: 1.27
- Total: 2.58
Bajas confirmadas de Pachuca vs Chivas
Pachuca
Andrés Micolta presentó una rotura de ligamento cruzado anterior (ante Cruz Azul) y su baja estimada fue de seis meses, por lo que está fuera lo que resta del torneo.
Alexéi Domínguez tuvo una fractura del quinto metatarsiano/tobillo y será baja para la recta final del Apertura 2026.
Chivas
De cara al cierre del Apertura 2026 y la Liguilla, el plantel de Chivas dirigido por Gabriel Milito ha recuperado a la mayoría de los futbolistas que arrastraban molestias físicas.
Miguel Tapias continúa en proceso de rehabilitación y es de los pocos elementos aún sin reincorporarse al cien por ciento.
Miguel Gómez recayó en su lesión y volvió a sentir molestias musculares, por lo que no ha sido incluido en las convocatorias.
Luis Romo es duda por una sobrecarga muscular en entrenamiento la semana pasada.
Historial de enfrentamientos directos entre el Pachuca vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)
- Pachuca: 0
- Empates: 1
- Chivas: 4
Pachuca 1-1 Guadalajara | 29/8/26 · Liga MX
Guadalajara 2-0 Pachuca | 10/1/26 · Liga MX
Pachuca 0-1 Guadalajara | 2/11/25 · Liga MX
Guadalajara 2-1 Pachuca | 22/2/25 · Liga MX
Pachuca 0-2 Guadalajara | 19/10/24 · Liga MX
- Último antecedente: Pachuca 1-1 Guadalajara | 29/8/26 · Liga MX
Probabilidades
Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.
Pachuca 36%. Los Tuzos llegan con cuatro victorias consecutivas.
Empate 29%. La tendencia al empate es alta debido al nivel de ambos equipos en sus últimos partidos.
Chivas 35%. El Rebaño Sagrado terminó como líder general, cuenta con una defensa sólida y llega sin derrotas como visitante durante la fase regular.
Predicción de la IA para el Pachuca vs Chivas
Recomendación de Apuesta (IA): la AI espero un partido muy disputado en el Estadio Hidalgo. El resultado de ida dejaría la eliminatoria abierta, pero con ventaja para Chivas, que cerraría en casa y avanzaría en caso de empate global por su mejor posición en la tabla. Pachuca 1-1 Chivas.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
Los dos clubes cerraron la fase regular de muy buena manera y vienen con la confianza al límite por lo que se espera un gran encuentro.
Por ese motivo, en este primer juego ambos podrían reservarse e irse con un empate a la vuelta con un balance positivo para la visita
Pachuca 0-0 Chivas
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.