Pronóstico Pachuca vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Pachuca necesita una victoria con urgencia en la Liga MX. El equipo liderado por Benjamín Mora se está rezagando en la lucha por los puestos de liguilla y, a falta de cinco jornadas, tiene que dar un golpe de autoridad si no se quiere quedar fuera de la fiesta grande. Por su parte, Cruz Azul está en la parte alta de la tabla y parece estar encontrando solidez en una temporada marcada por la irregularidad.

Este pinta para ser uno de los partidos más atractivos e igualados de la jornada 13 del torneo Apertura 2026. En los últimos años, los duelos entre loz Tuzos y la Máquina Celeste se han visto marcados por la intensidad y la paridad. Es difícil encontrar a un favorito para este choque.

¿Cómo llegan Pachuca y Cruz Azul? Estado de forma

Pachuca Cruz Azul Monterrey 2-1 Pachuca 18/10/26 Cruz Azul 5-0 FC Juárez 17/10/26 Pachuca 3-3 Necaxa 11/10/26 Pumas 3-3 Cruz Azul 11/10/26 Santos Laguna 1-0 Pachuca 26/09/26 Cruz Azul 3-3 Toluca 26/09/26 Pachuca 2-2 Tijuana 20/09/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/09/26 Atlante 0-3 Pachuca 11/09/26 Cruz Azul 4-3 América 12/09/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Pachuca y Cruz Azul

Pachuca

Lesionados: Robert Kenedy, Alexei Domínguez, Andrés Arroyo

Suspendidos: Sergio Barreto

Cruz Azul

Lesionados: Mateo Levy, Amaury Morales, Cristian Jiménez, Ralph Orquín (descartados). Willer Ditta, Carlos Rotondi, José Paradela (en duda).

Suspendidos: Ninguno

Últimos 5 enfrentamientos entre Pachuca y Cruz Azul

En sus cinco duelos más recientes, Cruz Azul suma tres victorias ante los Tuzos y dos derrotas.

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul 1-2 Pachuca | Clausura 2026

Pachuca 0-1 Cruz Azul | Apertura 2025

Cruz Azul 2-1 Pachuca | Clausura 2025

Pachuca 2-4 Cruz Azul | Apertura 2024

Cruz Azul 0-1 Pachuca | Clausura 2024

Momios y probabilidades de victoria

Según las casas de apuestas, el duelo pinta para ser bastante igualado, aunque Cruz Azul saldrá ligeramente favorito para llevarse el triunfo.

Pachuca: (+198)

Empate: (+255)

Cruz Azul: (+125)

Predicción de la IA para el Pachuca vs Cruz Azul

De acuerdo con la predicción de la inteligencia artificial ChatGPT, el duelo de este fin de semana será muy cerrado, aunque Cruz Azul lleva una ligera ventaja. El equipo de Joel Huiqui tiene una probabilidad de triunfo del 39%, mientras que el Pachuca tiene una probabilidad de ganar del 33%.

La probabilidad de empate entre Tuzos y cementeros es del 28%.

Pronóstico SI Futbol

Este partido pinta para ser uno de los más interesantes de la jornada. En los últimos 15 choques entre estas dos escuadras solamente se han registrado dos empates. En este periplo, Cruz Azul suma ocho victorias por cinco de los Tuzos.

Cruz Azul saldrá como ligero favorito debido al rendimiento que el equipo mostró la jornada pasada ante FC Juárez y a que Pachuca no ha ganado un partido como local en lo que va del Apertura 2026.

Pachuca 1-2 Cruz Azul