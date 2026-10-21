Pronóstico Pachuca vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
Pachuca necesita una victoria con urgencia en la Liga MX. El equipo liderado por Benjamín Mora se está rezagando en la lucha por los puestos de liguilla y, a falta de cinco jornadas, tiene que dar un golpe de autoridad si no se quiere quedar fuera de la fiesta grande. Por su parte, Cruz Azul está en la parte alta de la tabla y parece estar encontrando solidez en una temporada marcada por la irregularidad.
Este pinta para ser uno de los partidos más atractivos e igualados de la jornada 13 del torneo Apertura 2026. En los últimos años, los duelos entre loz Tuzos y la Máquina Celeste se han visto marcados por la intensidad y la paridad. Es difícil encontrar a un favorito para este choque.
¿Cómo llegan Pachuca y Cruz Azul? Estado de forma
Pachuca
Cruz Azul
Monterrey 2-1 Pachuca 18/10/26
Cruz Azul 5-0 FC Juárez 17/10/26
Pachuca 3-3 Necaxa 11/10/26
Pumas 3-3 Cruz Azul 11/10/26
Santos Laguna 1-0 Pachuca 26/09/26
Cruz Azul 3-3 Toluca 26/09/26
Pachuca 2-2 Tijuana 20/09/26
Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/09/26
Atlante 0-3 Pachuca 11/09/26
Cruz Azul 4-3 América 12/09/26
Lesionados y suspendidos confirmados de Pachuca y Cruz Azul
Pachuca
Lesionados: Robert Kenedy, Alexei Domínguez, Andrés Arroyo
Suspendidos: Sergio Barreto
Cruz Azul
Lesionados: Mateo Levy, Amaury Morales, Cristian Jiménez, Ralph Orquín (descartados). Willer Ditta, Carlos Rotondi, José Paradela (en duda).
Suspendidos: Ninguno
Últimos 5 enfrentamientos entre Pachuca y Cruz Azul
En sus cinco duelos más recientes, Cruz Azul suma tres victorias ante los Tuzos y dos derrotas.
- Cruz Azul 1-2 Pachuca | Clausura 2026
- Pachuca 0-1 Cruz Azul | Apertura 2025
- Cruz Azul 2-1 Pachuca | Clausura 2025
- Pachuca 2-4 Cruz Azul | Apertura 2024
- Cruz Azul 0-1 Pachuca | Clausura 2024
Momios y probabilidades de victoria
Según las casas de apuestas, el duelo pinta para ser bastante igualado, aunque Cruz Azul saldrá ligeramente favorito para llevarse el triunfo.
Pachuca: (+198)
Empate: (+255)
Cruz Azul: (+125)
Predicción de la IA para el Pachuca vs Cruz Azul
De acuerdo con la predicción de la inteligencia artificial ChatGPT, el duelo de este fin de semana será muy cerrado, aunque Cruz Azul lleva una ligera ventaja. El equipo de Joel Huiqui tiene una probabilidad de triunfo del 39%, mientras que el Pachuca tiene una probabilidad de ganar del 33%.
La probabilidad de empate entre Tuzos y cementeros es del 28%.
Pronóstico SI Futbol
Este partido pinta para ser uno de los más interesantes de la jornada. En los últimos 15 choques entre estas dos escuadras solamente se han registrado dos empates. En este periplo, Cruz Azul suma ocho victorias por cinco de los Tuzos.
Cruz Azul saldrá como ligero favorito debido al rendimiento que el equipo mostró la jornada pasada ante FC Juárez y a que Pachuca no ha ganado un partido como local en lo que va del Apertura 2026.
Pachuca 1-2 Cruz Azul
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.