Pronóstico Pumas UNAM vs América: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

La penúltima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX será de muchas emociones. La Jornada 16 se disputará este sábado 7 de noviembre a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México) desde el Estadio Olímpico Universitario.

El Club América se juega el primer lugar de la clasificación; mientras que los Pumas UNAM quieren colarse en alguno de los últimos ocho sitios.

De esa manera, les compartimos el pronóstico y más información destacada sobre este duelo.

¿Cómo llegan Pumas UNAM vs América? Estado de forma

Pumas América Puebla 1-2 Pumas América 2-2 Toluca Pumas1-1 Tigres América 1-1 Tijuana Santos 2-0 Pumas América 1-2 Pachuca Atlante 1-2 Pumas Atlas 2-5 América Pumas 3-3 Cruz Azul León 3-5 América

Goles esperados

Pumas (1.4 xG): puede generar peligro aprovechando su localía y las transiciones rápidas, aunque tendrá que superar la presión americanista.

América (1.8 xG): tiene mayor capacidad ofensiva y recursos para generar ocasiones mediante la posesión, las bandas y sus delanteros.

Bajas confirmadas de Pumas UNAM y América

Pumas UNAM

¡Dura noticia!

Sebastián Córdova sufrió una ruptura de ligamento y queda fuera por el resto del torneo.



La Leagues Cup le cobró muy caro a los Pumas. pic.twitter.com/BgCYzPviyG — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 12, 2026

Sebastián Córdova sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a principios del torneo y se espera un regreso hasta el próximo año.

José Juan Macías se recupera de una rotura de ligamentos y fractura en la rodilla desde noviembre del 2025. Pero ya se encuentra en la etapa final de recuperación y reincorporación gradual.

Cristian Calderón tiene una lesión muscular tras un fuerte golpe y está en proceso de recuperación.

América

¿Y la lesión?



Raphael Veiga reaparece en Brasil para apoyar al Palmeiras ante Vasco da Gamahttps://t.co/HtxnVYbLPl — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 2, 2026

El delantero chileno Víctor Dávila está fuera por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha desde marzo de 2026.

El extremo estadounidense Alejandro Zendejas presenta una molestia muscular en el abductor tras el partido frente al Atlas y se encuentra en descanso por precaución.

El mediocampista brasileño Raphael Veiga está fuera por molestias físicas (lesión en el hombro izquierdo) con pronóstico reservado para lo que resta del semestre.

Y el delantero colombiano José Raúl Zúñiga está en recuperación por una lesión en la rodilla.

Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM y el América (últimos cinco enfrentamientos)

Pumas UNAM: 1

Empates: 2

América: 2

Pumas 3-3 América | 10/5/26 · Liga MX

América 3-3 Pumas | 3/5/26 · Liga MX

Pumas 1-0 América | 21/3/26 · Liga MX

América 4-1 Pumas | 27/9/25 · Liga MX

Pumas 0-2 América | 22/2/25 · Liga MX

Último antecedente: 10/05/26 | Pumas 3-3 América - Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado).

Pumas UNAM 29%. Los felinos tienen la urgencia de sumar las tres unidades para mantenerse con esperanzas de meterse a la Liguilla.

Empate 24%. Un empate es posible, pero les sirve de poco a ambos para sus objetivos.

América 47%. Las Águilas han tenido un mejor desempeño, pero han dejado ir muchos puntos en las últimas semanas, por lo que son favoritos, pero un descuido le puede dar el triunfo a los locales.

Predicción de la IA para el Pumas UNAM vs América

Recomendación de Apuesta (IA): la IA espera un partido intenso y con oportunidades para ambos equipos. Victoria del América por 2-1, aunque no descartaría un empate si Pumas consigue aprovechar sus oportunidades.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El equipo universitario será local, pero a pesar de eso el conjunto azulcrema es el favorito para quedarse con las tres unidades con todo y que han tenido algunos bajones en semanas recientes.

Los felinos saldrán con determinación para poder mantenerse con esperanzas en la última jornada para meterse a la Liguilla.

Pumas UNAM 1-2 América

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