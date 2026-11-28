El Real Madrid y el Alavés se ven las caras este sábado 28 de noviembre en el Santiago Bernabéu por la decimocuarta fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho encadena diez victorias consecutivas en todas las competiciones, la última un contundente 5-1 al PSV en la Champions, después de ir abajo en el marcador. En LaLiga es segundo con 33 puntos, tres menos que el Barcelona que juega el domingo en Riazor.

El Alavés de Quique Sánchez Flores llega con algo de oxígeno: el sábado pasado le ganó 3-1 al Deportivo en Mendizorroza y cortó una racha de ocho fechas sin victorias en LaLiga. Pero el historial reciente contra los blancos lo condena: perdió los últimos cinco enfrentamientos ante el Madrid y no le mantiene el arco en cero desde hace 13 partidos.

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Alavés? Estado de forma

Real Madrid Alavés Real Madrid 5-1 PSV 24/11/26 Alavés 3-1 Deportivo 21/11/26 Real Madrid 2-1 Celta 21/11/26 Anaitasuna 1-6 Alavés 10/11/26 Valencia 0-3 Real Madrid 07/11/26 Sevilla 0-0 Alavés 06/11/26 AEK Atenas 2-3 Real Madrid 04/11/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 Alavés 1-1 Málaga 23/10/26

Bajas confirmadas del Real Madrid y del Alavés

Bajas confirmadas de Real Madrid y Alavés

Real Madrid

José Mourinho no podrá contar con Rodrygo, que sigue recuperándose de su rotura de ligamento cruzado y no volvería hasta comienzos de enero, ni con Raúl Asencio, que se recupera de una fractura por estrés en la tibia. Endrick fue el último en sumarse a esta lista con un problema muscular, mientras que Ferland Mendy es duda por su falta de ritmo futbolístico.

Al tratarse del tercer partido seguido en casa antes de una exigente seguidilla de visitas (Real Sociedad, Athletic y Arsenal), no se descartan rotaciones. Marc Cucurella podría dejarle su lugar a Álvaro Carreras, mientras que Dean Huijsen e Ibrahima Konaté apuntan a volver a la zaga central tras entrar en la remontada ante el PSV.

Alavés

No estarán Facundo Garcés ni Mikel Rodríguez, quienes se recuperan de sendas roturas del ligamento cruzado anterior. A ellos se sumaron esta semana Hugo Novoa y Benavidez.

Lucas Boyé, autor de uno de los goles ante el Deportivo, será la referencia en ataque, con Antonio Sivera bajo los tres palos y una defensa de tres centrales para frenar la movilidad del ataque madridista.

Historial de enfrentamientos directos entre Real Madrid y Alavés (últimos 5 partidos)

Real Madrid : 5

: 5 Empates : 0

: 0 Alavés: 0

Real Madrid 2-1 Alavés | LaLiga 2025/26, fecha 33

Alavés 1-2 Real Madrid | LaLiga 2025/26, fecha 16

Alavés 0-1 Real Madrid | LaLiga 2024/25, fecha 31

Real Madrid 3-2 Alavés | LaLiga 2024/25, fecha 7

Real Madrid 5-0 Alavés | LaLiga 2023/24, fecha 35

Mbappé y Vini, autores de los goles en el último triunfo sobre Alavés | Helios de la Rubia/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Real Madrid como amplísimo favorito por presente, localía e historial, frente a un Alavés que todavía no encuentra regularidad.

Real Madrid : le concedo alrededor de un 80% de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos diez partidos, tiene a Mbappé con 13 goles en 13 fechas de LaLiga y viene de golear al PSV. Además, ganó los últimos cinco enfrentamientos ante el Alavés.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos diez partidos, tiene a Mbappé con 13 goles en 13 fechas de LaLiga y viene de golear al PSV. Además, ganó los últimos cinco enfrentamientos ante el Alavés. Empate : aparece cerca del 12% . El Alavés es un equipo ordenado que sabe defenderse con línea de cinco, como lo demostró en el 0-0 en el Sánchez-Pizjuán. Si el Madrid rota demasiado, el partido podría trabarse.

: aparece cerca del . El Alavés es un equipo ordenado que sabe defenderse con línea de cinco, como lo demostró en el 0-0 en el Sánchez-Pizjuán. Si el Madrid rota demasiado, el partido podría trabarse. Alavés: se ubica alrededor del 8%. Llega con confianza tras su triunfo ante el Deportivo y suele marcarle al Madrid, pero recibió seis goles en su última visita a un grande (Barcelona) y no le gana al Merengue desde noviembre de 2020.

Predicción de la IA para Real Madrid vs Alavés

Recomendación de Apuesta (IA): el Real Madrid es claro favorito, pero su victoria paga muy poco. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado que refleje la diferencia de nivel entre ambos equipos.

El "Hándicap -1.5 Real Madrid" (ganar por dos o más goles) aparece como la principal alternativa. El Madrid ganó por dos o más goles seis de sus últimos diez partidos, y el Alavés no logró mantener su arco en cero en sus últimos 13 enfrentamientos ante el Merengue.

Como segunda opción, "Kylian Mbappé marca en cualquier momento" también tiene argumentos: el francés es el máximo goleador de LaLiga, promedia un gol por partido en el torneo y marcó en los dos últimos cruces ante el Alavés. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en la diferencia de nivel entre ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Madrid atraviesa su mejor momento de la temporada y no parece encontrar su techo. Además, cuenta con un Mbappé encendido, con 13 goles en Liga y habiendo marcado en todos los partidos de Champions. El Alavés de Quique Sánchez Flores se defenderá con una línea de cinco y buscará lastimar al contraataque con Boyé y Toni Martínez, pero su falta de triunfos lejos de Mendizorroza y la historia reciente juegan en su contra. Perdió los últimos cinco partidos ante el Real Madrid.

Todo indica que el Merengue estirará su racha y se quedará con los tres puntos en casa.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 Alavés

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