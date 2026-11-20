Real Madrid y Celta de Vigo se ven las caras este sábado 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu por la decimotercera fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho atraviesa su mejor momento de la temporada con ocho victorias al hilo en todas las competiciones, la última un contundente 3-0 al Valencia en Mestalla con goles de Valverde, Güler y Mbappé. Suma 30 puntos en la pelea por el liderato, a solo dos del líder Barcelona.

El Celta de Claudio Giráldez vive una realidad muy distinta en el torneo local: es 11° con 13 puntos, con apenas dos victorias, siete empates y tres derrotas, y no gana en LaLiga desde el 2-1 al Alavés del 18 de octubre. Llega con algo de confianza tras golear 5-0 al Salamanca en la Copa del Rey, aunque sin su goleador, Borja Iglesias. Su gran motivación será repetir el triunfo de diciembre de 2025 en este mismo escenario.

¿Cómo llegan Real Madrid y Celta? Estado de forma

Real Madrid Celta Valencia 0-3 Real Madrid 07/11/26 Salamanca 0-5 Celta 13/11/26 AEK Atenas 2-3 Real Madrid 04/11/26 Celta 0-0 Levante 08/11/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 Celta 1-2 Union Saint-Gilloise 05/11/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Rayo Vallecano 3-0 Celta 31/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Celta 0-0 Real Betis 25/10/26

Bajas confirmadas de Real Madrid y Celta de Vigo

Real Madrid

José Mourinho no podrá contar con Raúl Asencio, que sigue recuperándose de una operación en la tibia derecha, ni con Rodrygo, todavía en proceso de recuperación de su rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco. No hay sancionados para esta fecha.

La gran novedad pasa por el regreso de Vinícius Júnior. El brasileño ya cumplió con su suspensión de cuatro fechas y podría volver al once junto a Mbappé, aunque Yan Diomande se ganó un lugar en su ausencia. Aurélien Tchouaméni es duda por problemas físicos.

Vinicius Jr | Eurasia Sport Images/GettyImages

Celta de Vigo

Claudio Giráldez no podrá contar con Borja Iglesias por una rotura miotendinosa en el sóleo izquierdo, ni con Miguel Román, quien se sometió a una artroscopia de rodilla. Ambos siguen con trabajo individual y están descartados.

Sin su goleador, el Celta apostaría por Ferran Jutglà como referencia en ataque, acompañado por Hugo Álvarez y Pablo Durán, con Iago Aspas como alternativa desde el banco. Ilaix Moriba también arrastra molestias y su presencia es duda.

Borja Iglesias | Angel Martinez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Real Madrid y Celta de Vigo (últimos 5 partidos)

Real Madrid : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Celta de Vigo: 1

Celta de Vigo 1-2 Real Madrid | LaLiga 2025/26, fecha 27

Real Madrid 0-2 Celta de Vigo | LaLiga 2025/26, fecha 15

Real Madrid 3-2 Celta de Vigo | LaLiga 2024/25, fecha 34

Real Madrid 5-2 Celta de Vigo (t. s.) | Copa del Rey 2024/25, octavos de final

Celta de Vigo 1-2 Real Madrid | LaLiga 2024/25, fecha 10

Celta se impuso en su última visita al Bernabéu | Denis Doyle/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Real Madrid como amplio favorito por localía, presente y jerarquía, aunque el orden defensivo del Celta y el antecedente reciente en el Bernabéu le agregan una mínima cuota de incertidumbre.

Real Madrid : le concedo alrededor de un 74% de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos ocho partidos, mantuvo el arco en cero en sus dos últimas presentaciones de liga y recupera a Vinícius para acompañar a un Mbappé imparable. Además, ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante el Celta.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos ocho partidos, mantuvo el arco en cero en sus dos últimas presentaciones de liga y recupera a Vinícius para acompañar a un Mbappé imparable. Además, ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante el Celta. Empate : aparece cerca del 18% . El Celta es un especialista en empates: igualó siete de sus doce partidos de LaLiga, cinco de ellos sin goles. Su línea de tres centrales y su orden defensivo pueden complicar a un Madrid que viene de un parón y con internacionales recién llegados.

: aparece cerca del . El Celta es un especialista en empates: igualó siete de sus doce partidos de LaLiga, cinco de ellos sin goles. Su línea de tres centrales y su orden defensivo pueden complicar a un Madrid que viene de un parón y con internacionales recién llegados. Celta de Vigo: se ubica alrededor del 8%. Ya sorprendió al Madrid en el Bernabéu la temporada pasada, pero hoy llega sin Borja Iglesias, con apenas un gol en sus últimos tres partidos de liga y sin victorias en LaLiga desde hace más de un mes.

Predicción de la IA para Real Madrid vs Celta de Vigo

Recomendación de Apuesta (IA): el Real Madrid es claro favorito, pero su victoria paga muy poco. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado que combine la superioridad local con la falta de gol del Celta.

“Real Madrid gana sin recibir goles” aparece como la principal alternativa. El Celta marcó solo un gol en sus últimos tres partidos de LaLiga y no tendrá a Borja Iglesias, su máximo referente en ataque, mientras que el Madrid no recibió goles en sus dos últimos partidos de liga.

Como segunda opción, “Kylian Mbappé marca en cualquier momento” también tiene argumentos: el francés es el máximo goleador de LaLiga, marcó ante el Valencia y convirtió en la mayoría de los partidos de la racha de ocho triunfos del Madrid. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Celta de Claudio Giráldez juega con línea de tres y suele ordenarse bien atrás, como lo demuestran sus cinco empates en los que no recibió goles. El problema está arriba. Le cuesta mucho convertir y solo marcó un gol en sus últimos tres partidos de LaLiga.

Ante un Madrid que encontró equilibrio y en el que Mbappé, Güler y Jude Bellingham suman goles partido tras partido, todo indica que el local estirará su racha.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Celta

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