El Sabah y el Barcelona se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27. Será la primera vez que el Barça enfrenta a un club de Azerbaiyán y la primera vez que el Sabah, debutante en la máxima competición europea, se mide ante un rival español.

El Barcelona llega con cuatro victorias seguidas en todas las competiciones y suma 9 puntos en la Champions, tras golear a Feyenoord, Galatasaray y Aston Villa. El domingo sufrió para remontarle 3-2 al Villarreal en el Camp Nou después de ir perdiendo 0-2 a los siete minutos, pero la victoria le permitió mantener el liderazgo en soledad con 36 puntos.

El Sabah, vigente campeón de Azerbaiyán, vive su temporada histórica, pero en la fase liga suma apenas 3 puntos, producto de un triunfo ante el Slavia de Praga y tres derrotas. El viernes se recuperó con un 5-1 al Sumqayit por el torneo local.

¿Cómo llegan el Sabah y el Barcelona? Estado de forma

Sabah Barcelona Sumqayit 1-5 Sabah 20/11/26 Barcelona 3-2 Villarreal 22/11/26 Sabah 2-2 Shamakhi FK 08/11/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Viking 4-1 Sabah 04/11/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Turan-T 3-2 Sabah 30/10/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Sabah 0-0 Qarabag 25/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26

Bajas confirmadas del Sabah y del Barcelona

Sabah

El Sabah no podrá contar con el central Aden McCarthy, suspendido por la roja que vio en la derrota 4-1 ante el Viking en la fecha anterior. El mediocampista Khaybulaev arrastra un golpe y es duda.

La principal amenaza ofensiva del equipo azerí será Joy-Lance Mickels, máximo goleador histórico del club en competiciones europeas y autor de uno de los goles en el triunfo ante el Slavia, junto con el gabonés Orphé Mbina y Kaheem Parris.

Aden McCarthy | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Barcelona

La gran baja del Barcelona es Lamine Yamal, que no viajó a Bakú por unas molestias leves en el tobillo derecho. El club decidió preservarlo por precaución y estará disponible para el partido del domingo ante el Deportivo de La Coruña en Riazor.

Tampoco estarán Rodri, quien continúa recuperándose de su lesión en el bíceps femoral, Xavi Espart, con una lesión en el tobillo, ni Andreas Christensen, con problemas musculares. Pau Cubarsí es duda por una molestia muscular. Fermín López, expulsado ante el Villarreal, sí podrá jugar porque su sanción solo rige para LaLiga.

Lamine Yamal | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Sabah y Barcelona

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos.

Probabilidades

El análisis coloca al Barcelona como amplísimo favorito por la diferencia de jerarquía, aunque la ausencia de Lamine Yamal y su tendencia a conceder goles fuera de casa le restan algo de margen.

Barcelona : le concedo alrededor de un 82% de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos cuatro partidos, marcó al menos dos goles en 17 de sus últimos 19 partidos de fase de grupos o fase liga de la Champions y tiene recambios de sobra en ataque con Raphinha, Adeyemi, Gordon y Fermín López.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos cuatro partidos, marcó al menos dos goles en 17 de sus últimos 19 partidos de fase de grupos o fase liga de la Champions y tiene recambios de sobra en ataque con Raphinha, Adeyemi, Gordon y Fermín López. Empate : aparece cerca del 11% . El Sabah es un equipo ordenado en casa, donde le ganó 2-0 al Slavia y le complicó el partido al Dortmund (1-2). Si logra cerrar espacios y el Barça rota, el partido puede trabarse más de lo esperado.

: aparece cerca del . El Sabah es un equipo ordenado en casa, donde le ganó 2-0 al Slavia y le complicó el partido al Dortmund (1-2). Si logra cerrar espacios y el Barça rota, el partido puede trabarse más de lo esperado. Sabah: se ubica alrededor del 7%. Juega ante su gente en una noche histórica y tiene velocidad en ataque, pero la diferencia de nivel es enorme, llega sin su central titular y recibió diez goles en sus tres derrotas de la fase liga.

Predicción de la IA para Sabah vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): la victoria del Barcelona es tan probable que su cuota casi no ofrece valor. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado que combine la superioridad culé con la tendencia goleadora de los partidos del Sabah en Europa.

"Barcelona gana y más de 2.5 goles" aparece como la principal alternativa. Siete de los últimos ocho partidos del Sabah en la Champions superaron esa línea, y el Barça promedia más de tres goles por partido en la fase liga.

Como segunda opción, "Ambos equipos marcan" también tiene argumentos: el Barcelona recibió goles en cada uno de sus últimos 12 partidos como visitante en fase de grupos o fase liga, y el Sabah marcó en tres de sus cuatro partidos de la Champions. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en la diferencia de nivel entre ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Sabah se hace fuerte en casa, donde le ganó al Slavia y compitió de igual a igual con el Dortmund. Pero la diferencia de jerarquía es enorme. El Barcelona, con el mejor ataque de LaLiga, debería imponer su juego desde el inicio, aunque Flick probablemente rote pensando en el partido del domingo ante el Deportivo.

Todo indica que el Barça sumará su cuarto triunfo en la Champions, pero deberá cuidarse de la pegada local en las pelotas paradas y las transiciones.

Pronóstico: Sabah 0-3 Barcelona

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