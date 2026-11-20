Tigres y América se miden este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario para la Jornada 17 del Apertura 2026. Los felinos ya están eliminados del campeonato cortando su racha de 23 Liguillas consecutivas, mientras los azulcremas son segundos con 30 unidades, pero todavía aspiran al liderato.

¿Cómo llegan Tigres y América? Estado de forma

Tigres América Tigres 2-3 Cruz Azul 7/11/26 NY Red Bulls 1-0 América 14/11/26 Pachuca 3-0 Tigres 31/10/26 Pumas 2-2 América 7/11/26 Pumas 1-1 Tigres 24/10/26 América 2-2 Toluca 31/10/26 Tigres 0-2 León 20/10/26 América 1-1 Xolos 28/10/26 Chivas 1-1 Tigres 17/10/26 América 1-2 Pachuca 25/10/26

Goles esperados

El último choque oficial entre América y Tigres registró un xG de 0.98 para los azulcremas y 1.68 para los regios, en un duelo que acabó 1-4 a favor de la U.

Bajas confirmadas del Tigres vs América

Tigres

Francisco Reyes | Azael Rodriguez - Leagues Cup/GettyImages

Marcelo Flores: en recuperación por rotura de ligamento cruzado.

Francisco Reyes: en rehabilitación por rotura de tendón de Aquiles izquierdo.

Jesús Angulo: en recuperación de una lesión en su rodilla izquierda.

Marco Farfán: lesión muscular con problemas en el pie derecho.

Osvaldo Rodríguez: rehabilitación de los meniscos de ambas rodillas.

El defensa argentino Alan Franco y el pivote brasileño Rómulo Zwarg volverían luego de superar sus respectivas lesiones.

América

Brian Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

Brian Rodríguez: trabajó por separado en la semana porque continuó con su proceso de rehabilitación por una lesión muscuar en el bíceps femoral izquierdo.

Raphael Veiga: intervenido quirúrgicamente por una lesión en el hombro izquierdo.

Erick Sánchez: acumuló su quinta amarilla del torneo y está suspendido.

Historial de duelos directos entre Tigres y América (últimos 5 juegos)

Tigres : 2

: 2 Empates : 0

: 0 América: 3

América 1-4 Tigres | Liga MX Clausura 2026

Tigres 1-3 América | Liga MX Apertura 2025

América 3-0 Tigres | Liga MX Clausura 2025

Tigres 1-0 América | Liga MX Apertura 2024

América 2-1 Tigres | Supercopa de la Liga MX 2024

Último antecedente: 28/2/26 - América 1-4 Tigres

Probabilidades

No es ninguna sorpresa que el América parta como gran favorito para llevarse el cotejo, pues los Tigres tuvieron un semestre de pesadilla.

Tigres: las casas de apuestas dan un 28% de probabilidad para que los universitarios cierren de forma digna ante su gente.

Empate: la probabilidad para que ambos dividan unidades es del 26%.

América: las Águilas han recibido entre un 46% y 48% para salir vencedores en el Volcán.

Predicción de la IA para el Tigres vs América

Recomendación de Apuesta (IA): América gana a cuota de +105. Doble oportunidad 1x2: Tigres o empate a cuota de -129. Marcan Ambos a cuota de -172. Henry Martín anota en cualquier momento 41%. Más de 2.5 goles totales a cuota de 1.85. Marcador exacto 1-3 a favor del América con momio de +1200.

Google Gémeni Pronóstico: Tigres 1-2 América

Pronóstico SI Fútbol

Tigres está fuera del torneo, pero Víctor Manuel Vucetich buscará que cierren con decoro el torneo, sin embargo, eso podría no ser suficiente para hacer daño al rival. El América parte como favorito, pero no por eso significa que va a golear. Se espera un duelo cerrado que le daría los tres puntos a los azulcremas, ya que su aparato ofensivo es mucho mejor que el felino.



Pronóstico: Tigres 1-2 América

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