Pronóstico Tigres vs América: probabilidades, estadísticas y predicción
Tigres y América se miden este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario para la Jornada 17 del Apertura 2026. Los felinos ya están eliminados del campeonato cortando su racha de 23 Liguillas consecutivas, mientras los azulcremas son segundos con 30 unidades, pero todavía aspiran al liderato.
¿Cómo llegan Tigres y América? Estado de forma
Tigres
América
Tigres 2-3 Cruz Azul 7/11/26
NY Red Bulls 1-0 América 14/11/26
Pachuca 3-0 Tigres 31/10/26
Pumas 2-2 América 7/11/26
Pumas 1-1 Tigres 24/10/26
América 2-2 Toluca 31/10/26
Tigres 0-2 León 20/10/26
América 1-1 Xolos 28/10/26
Chivas 1-1 Tigres 17/10/26
América 1-2 Pachuca 25/10/26
Goles esperados
El último choque oficial entre América y Tigres registró un xG de 0.98 para los azulcremas y 1.68 para los regios, en un duelo que acabó 1-4 a favor de la U.
Bajas confirmadas del Tigres vs América
Tigres
Marcelo Flores: en recuperación por rotura de ligamento cruzado.
Francisco Reyes: en rehabilitación por rotura de tendón de Aquiles izquierdo.
Jesús Angulo: en recuperación de una lesión en su rodilla izquierda.
Marco Farfán: lesión muscular con problemas en el pie derecho.
Osvaldo Rodríguez: rehabilitación de los meniscos de ambas rodillas.
El defensa argentino Alan Franco y el pivote brasileño Rómulo Zwarg volverían luego de superar sus respectivas lesiones.
América
Brian Rodríguez: trabajó por separado en la semana porque continuó con su proceso de rehabilitación por una lesión muscuar en el bíceps femoral izquierdo.
Raphael Veiga: intervenido quirúrgicamente por una lesión en el hombro izquierdo.
Erick Sánchez: acumuló su quinta amarilla del torneo y está suspendido.
Historial de duelos directos entre Tigres y América (últimos 5 juegos)
- Tigres: 2
- Empates: 0
- América: 3
- América 1-4 Tigres | Liga MX Clausura 2026
- Tigres 1-3 América | Liga MX Apertura 2025
- América 3-0 Tigres | Liga MX Clausura 2025
- Tigres 1-0 América | Liga MX Apertura 2024
- América 2-1 Tigres | Supercopa de la Liga MX 2024
- Último antecedente: 28/2/26 - América 1-4 Tigres
Probabilidades
No es ninguna sorpresa que el América parta como gran favorito para llevarse el cotejo, pues los Tigres tuvieron un semestre de pesadilla.
Tigres: las casas de apuestas dan un 28% de probabilidad para que los universitarios cierren de forma digna ante su gente.
Empate: la probabilidad para que ambos dividan unidades es del 26%.
América: las Águilas han recibido entre un 46% y 48% para salir vencedores en el Volcán.
Predicción de la IA para el Tigres vs América
Recomendación de Apuesta (IA): América gana a cuota de +105. Doble oportunidad 1x2: Tigres o empate a cuota de -129. Marcan Ambos a cuota de -172. Henry Martín anota en cualquier momento 41%. Más de 2.5 goles totales a cuota de 1.85. Marcador exacto 1-3 a favor del América con momio de +1200.
Google Gémeni Pronóstico: Tigres 1-2 América
Pronóstico SI Fútbol
Tigres está fuera del torneo, pero Víctor Manuel Vucetich buscará que cierren con decoro el torneo, sin embargo, eso podría no ser suficiente para hacer daño al rival. El América parte como favorito, pero no por eso significa que va a golear. Se espera un duelo cerrado que le daría los tres puntos a los azulcremas, ya que su aparato ofensivo es mucho mejor que el felino.
Pronóstico: Tigres 1-2 América
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Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.