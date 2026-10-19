Pronóstico Tigres vs León: probabilidades, estadísticas y predicción

Tigres y León se miden este martes 20 de octubre en el Estadio Universitario para la Jornada 13 del Apertura 2025. Los regios están necesitados de triunfos porque se están quedando fuera de la Liguilla al ser treceavos de la clasificación con 14 unidades, mientras los esmeraldas sí están por ahora con boleto a la Fiesta Grande, ya que son séptimos de la general con 18 puntos.

¿Cómo llegan Tigres y León? Estado de forma

Tigres León Chivas 1-1 Tigres 17/10/26 León 3-5 América 17/10/26 Tigres 3-2 Toluca 9/10/26 Puebla 1-1 León 9/10/26 Tigres 1-0 Puebla 26/9/26 León 2-1 Juárez 27/9/26 Juárez 2-0 Tigres 18/9/26 Querétaro 1-1 León 20/9/26 Monterrey 0-0 Tigres 12/9/26 León 2-0 San Luis 14/9/26

Goles esperados

El último choque oficial entre Tigres y León registró un xG de 1.53 para los regios y 1.28 para La Fiera, en un juego que acabó 2-1 a favor de los universitarios.

Bajas confirmadas del Tigres vs León

Tigres

Juan Brunetta | Simon Barber/GettyImages

Juan Brunetta: el argentino está suspendido. El mediocampista marcó frente al Rebaño la jornada pasada, pero a los minutos realizó una temeraria entrada contra un rival que le costó la roja.

Joaquim Pereira: puede que el brasileño no esté disponible ya que abandonó el juego de la jornada anterior por una molestia muscular y no se ha revelado la gravedad de su lesión.

Rómulo Zwarg: el brasileño seguirá fuera de actividad luego de un desgarro sufrido en su muslo izquierdo hace dos semanas.

Francisco Reyes: se rompió el tendón de Aquiles izquierdo y fue operado. Podría volver para mediados o finales de noviembre.

Marco Farfán: el lateral mexicoamericano difundió que no quedó bien de la fractura en el escafoides del pie derecho que sufrió en enero y a pesar de haber vuelto a las canchas ha tenido que someterse a una nueva operación, por lo que estaría descartado lo que resta del semestre.

Jesús Angulo: apenas en agosto el defensor fue sometido a una reconstrucción en la rodilla izquierda y volverá hasta el 2027.

Osvaldo Rodríguez: si bien ya regresó a trabajar con sus compañeros, continúa su rehabilitación tras haber sido operado de los meniscos de las dos rodillas.

Marcelo Flores: en mayo, el extremo sufrió una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y regresará hasta el 2027.

León

Juan Guevara | Agustin Cuevas/GettyImages

Los Panzas Verdes están completos porque no tienen lesionados ni suspendidos. De hecho, recuperan a Jordi Cortizo que estuvo suspendido la fecha pasada. A la vez, el defensa colombiano Juan Guevara debe andar con cuidado porque ya tiene cuatro amarillas en el torneo.

Historial de duelos directos entre Tigres y León (últimos 5 juegos)

Tigres: 2

Empate: 2

León: 1

León 1-2 Tigres | Liga MX Clausura 2026

Tigres 0-0 León | Liga MX Apertura 2025

León 1-0 Tigres | Liga MX Clausura 2025

Tigres 2-2 León | Liga MX Apertura 2024

León 1-2 Tigres | Liga MX Clausura 2024

Último antecedente: 31/1/26 – León 1-2 Tigres

Probabilidades

Pese a lo que dicen las posiciones en la tabla general, las casas de apuestas ven más viable que Tigres gane, existiendo una muy marcada diferencia entre el empate y el triunfo de León.



Tigres: los regios tienen un 60% de probabilidad de vencer en casa.



Empate: hay un 24% de probabilidad de que dividan puntos.



León: únicamente se le da 16% de probabilidad de ganar a los del Bajío.

Predicción de la IA para el Tigres vs León

Recomendación de Apuesta (IA): Gana Tigres a cuota de -166. Empate a cuota de +265. Gana León a cuota de +285. Más de 2.5 goles a cuota de -141. Menos de 2.5 goles a cuota de +102. Marcan ambos a cuota de -143. Tigres gana sin recibir gol a cuota de Sí 3.20 No 1.29.



Google Gémini Pronóstico: Tigres 1-0 León

Pronóstico SI Fútbol

Desde el 21 de agosto, Tigres ya no ha perdido en el Volcán, ganando sus últimos dos encuentros de local contra Puebla y Toluca. Eso demuestra que a pesar de la irregularidad del equipo, su inmueble sigue pesando. León viene de ser vapuleado de fea forma por el América llevando a cabo errores groseros en la parte baja. Sin embargo, se debe resaltar que en sus últimos cinco partidos ha anotado, así que esa racha podría no acabar.



Pronóstico: Tigres 1-1 León