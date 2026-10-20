PSG vs Barcelona: el historial completo de enfrentamientos directos

Pocos partidos europeos son tan importantes como el que jugarán hoy el Paris Saint-Germain con el Barcelona.

Los bicampeones europeos se enfrentan a los bicampeones de LaLiga, en un duelo entre dos de los grandes favoritos para alzarse con el título de la Champions League. Se prevé un encuentro emocionante que bien podría convertirse en uno de los mejores de toda la temporada.

Los honores han estado notablemente igualados a lo largo de los años en este enfrentamiento, con períodos de dominio tanto del PSG como del Barcelona en una rivalidad que ha producido algunos de los momentos más memorables en la historia de la competición.

Aquí tienes un repaso al historial completo de enfrentamientos directos entre estos dos gigantes, así como a cinco de los encuentros más famosos.

Los 5 partidos más recordados entre el PSG y el Barcelona

1. PSG 2-3 Barcelona: 10 de abril de 2024

Paris Saint-Germain v FC Barcelona: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

En el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2023/24 , el Barcelona de Xavi visitó un hostil Parque de los Príncipes, donde Raphinha abrió el marcador poco antes del descanso.



Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras el intermedio, con el PSG ganando 2-1 seis minutos después y amenazando con ampliar la ventaja a tres, cuatro o incluso cinco goles. El entrenador Luis Enrique afirmó antes del pitido inicial que él dirigía al Barcelona mucho mejor que Xavi y, a juzgar por lo visto, al principio era difícil rebatirlo.



Sin embargo, Xavi, negándose a rendirse, hizo entrar a Pedri desde el banquillo, quien inmediatamente cambió el rumbo del partido con una magnífica asistencia segundos después, y Andreas Christensen se convirtió en el héroe con un cabezazo que completó la remontada y selló la victoria en este duelo tan esperado.

2. PSG 3-2 Barcelona: 30 de septiembre de 2014

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA | FRANCK FIFE/GettyImages

La era del "moneyball" en el PSG incluyó la visita de un Barcelona invicto que aún no había encajado ningún gol en toda la temporada, en septiembre de 2014. Existía la preocupación de que la ausencia del delantero lesionado Zlatan Ibrahimović perjudicara a los parisinos, pero no fue así.



El gol inicial de David Luiz marcó la primera vez en cinco meses que el Barcelona se encontraba por debajo en el marcador. La respuesta inmediata de Lionel Messi sugirió que podría haber sido solo un tropiezo pasajero, pero el PSG reaccionó rápidamente y se puso por delante gracias a Marco Verratti, y Blaise Matuidi anotó al comienzo de la segunda mitad para darle al gigante francés una ventaja imponente.



Neymar rápidamente recortó distancias y desató un ataque frontal contra la portería del PSG en busca del empate, pero los locales se mantuvieron firmes para sellar una victoria memorable.

3. Barcelona 1–4 PSG: 16 de febrero de 2021

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

Uno de los momentos clave en el ascenso de Kylian Mbappé al estrellato indiscutible se produjo en febrero de 2021, cuando destrozó al Barcelona de forma arrolladora.



Messi, que aún jugaba en el Barcelona, ​​adelantó al conjunto azulgrana desde el punto de penalti a mitad de la primera parte, pero esto solo sirvió para inspirar una feroz reacción del PSG, que no contaba con Neymar ni Ángel Di María.



Mbappé sentenció el partido con un magnífico hat-trick y las comparaciones con figuras como Messi y Cristiano Ronaldo no se hicieron esperar. La nueva superestrella del fútbol había llegado para quedarse.

4. PSG 2-2 Barcelona: 2 de abril de 2013

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSG | LLUIS GENE/GettyImages

El encuentro entre ambos equipos en abril de 2013 fue el primero desde que la lucrativa adquisición del PSG catapultó al conjunto francés a la élite indiscutible de Europa. Sin duda, este era el partido para demostrar que merecían estar allí.



Con un David Beckham de 37 años en el mediocampo y un Ibrahimović en plena forma, buscando la revancha contra su antiguo equipo en la delantera, el PSG ofreció un espectáculo. El delantero sueco marcó y dio una asistencia en un partido que se mantuvo reñido hasta el último segundo: el gol del empate de Matuidi en el minuto 94 anuló lo que parecía ser el gol de la victoria de Xavi cinco minutos antes.



Fue un partido apasionante y una clara declaración de intenciones del PSG.





5. Barcelona 6-1 PSG: 8 de marzo de 2017

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg | Vladimir Rys Photography/GettyImages

¿Podríamos terminar en otro lugar? Este es quizás el partido más famoso en la historia de la Champions League.



El PSG había arrollado al Barcelona por 4-0 en el partido de ida de esta eliminatoria de octavos de final. Todo había terminado. El Barcelona necesitaba ganar por cinco goles para avanzar, y eso seguramente no iba a suceder. Seguramente .



Lo que siguió fueron 90 de los minutos más alucinantes que jamás hayamos visto en la máxima competición europea, cuando el Barcelona anotó tres veces después del minuto 88 para completar lo que hoy se conoce como La Remontada y convertirse en el primer equipo en la historia de la competición en remontar una desventaja de cuatro goles.

PSG vs. Barcelona: historial completo de enfrentamientos directos

Partidos jugados : 16

: 16 Victorias del PSG : 6

: 6 Victorias del Barcelona : 6

: 6 Empates : 4

Máximos goleadores

JUGADOR EQUIPO GOLES Neymar Barcelona 7 Mbappé PSG 6 Messi Barcelona 6 Suárez Barcelona 4 Raphinha Barcelona 3