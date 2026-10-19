Puebla vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones
El Club Puebla recibe al Club de Fútbol Monterrey en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX a mitad de semana con el objetivo de seguir sumando unidades para meterse entre los mejores ocho clubes del certamen en la fase regular.
A continuación, les compartimos la información más relevante acerca de este duelo que será muy importante para ambos clubes para seguir en competencia rumbo a la Liguilla.
Pronóstico SI Fútbol
La tendencia es muy favorable para el conjunto regiomontando en los enfrentamientos más recientes con cuatro victorias para la visita, un empate entre ambos y ningun triunfo para los locales.
El cuadro regiomontano suele vencer muy constantemente a los camoteros y ante la recta final del torneo parece que se puede repetir la dosis y ganar la visita.
Puebla 1-3 Monterrey
¿A qué hora se juega el Puebla vs Monterrey?
- Ciudad: Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Fecha: miércoles 23 de octubre
- Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21;00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Puebla vs Monterrey (últimos cinco enfrentamientos)
- Puebla: 0
- Empate: 1
- Monterrey: 4
- Último partido entre ambos: 21/04/26 - Monterrey 2-1 Puebla - Liga MX
Últimos 5 partidos
Puebla
Monterrey
Tijuana 0-0 Puebla
Monterrey 2-1 Pachuca
Puebla 1-1 León
América 1-1 Monterrey
Tigres 1-0 Puebla
Atlante 4-2 Monterrey
Puebla 1-1 Atlante
Rayados 1-0 Cruz Azul
Puebla 0-1 Toluca
Rayados 0-0 Tigres
¿Cómo ver el Puebla vs Monterrey por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ViX
México
ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico
Últimas noticias de Puebla
El Club Puebla dividió puntos con Club Tijuana tras empatar sin goles en el Estadio Caliente, en un encuentro con llegadas de peligro y destacadas atajadas de Ricardo Daniel Gutiérrez.
La Franja deberá redoblar esfuerzos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, pues son onceavos con 16 unidades.
La posible alineación del Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez; Alejandro Organista, Alonso Ramírez; Bryan Garnica, Mathias Tomás, Omar Moreno; Luisfer Hernández.
Últimas noticias de Monterrey
Rayados vienen de conseguir un importante triunfo en el BBVA sobre Pachuca. A los 16 minutos de partidos, Monterrey ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Diego Rossi y Jose Manuel Corona. Gracias a esa victoria, el equipo es octavo con 17 puntos y están metidos de lleno en la lucha por clasificar a la Liguilla.
La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Orbelín Pineda, Lucas Ocampos; Diego Rossi, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.