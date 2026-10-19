Puebla vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

El Club Puebla recibe al Club de Fútbol Monterrey en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX a mitad de semana con el objetivo de seguir sumando unidades para meterse entre los mejores ocho clubes del certamen en la fase regular.

A continuación, les compartimos la información más relevante acerca de este duelo que será muy importante para ambos clubes para seguir en competencia rumbo a la Liguilla.

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia es muy favorable para el conjunto regiomontando en los enfrentamientos más recientes con cuatro victorias para la visita, un empate entre ambos y ningun triunfo para los locales.

El cuadro regiomontano suele vencer muy constantemente a los camoteros y ante la recta final del torneo parece que se puede repetir la dosis y ganar la visita.

Puebla 1-3 Monterrey

¿A qué hora se juega el Puebla vs Monterrey?

Ciudad : Puebla

: Puebla Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : miércoles 23 de octubre

: miércoles 23 de octubre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21;00 MX

La sede será el Estadio Cuauhtémoc | Agustin Cuevas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Puebla vs Monterrey (últimos cinco enfrentamientos)

Puebla : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Monterrey: 4

Último partido entre ambos: 21/04/26 - Monterrey 2-1 Puebla - Liga MX

Últimos 5 partidos

Puebla Monterrey Tijuana 0-0 Puebla Monterrey 2-1 Pachuca Puebla 1-1 León América 1-1 Monterrey Tigres 1-0 Puebla Atlante 4-2 Monterrey Puebla 1-1 Atlante Rayados 1-0 Cruz Azul Puebla 0-1 Toluca Rayados 0-0 Tigres

¿Cómo ver el Puebla vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Puebla

Finaliza el partido. 🔵 El miércoles tenemos una oportunidad más con nuestra gente y en nuestra casa.



Los vemos en el Cuauhtémoc, banda. 💪🏻

#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/vSo2QEuLz4 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 17, 2026

El Club Puebla dividió puntos con Club Tijuana tras empatar sin goles en el Estadio Caliente, en un encuentro con llegadas de peligro y destacadas atajadas de Ricardo Daniel Gutiérrez.

La Franja deberá redoblar esfuerzos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, pues son onceavos con 16 unidades.

La posible alineación del Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez; Alejandro Organista, Alonso Ramírez; Bryan Garnica, Mathias Tomás, Omar Moreno; Luisfer Hernández.

Últimas noticias de Monterrey

Rayados vienen de conseguir un importante triunfo en el BBVA sobre Pachuca. A los 16 minutos de partidos, Monterrey ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Diego Rossi y Jose Manuel Corona. Gracias a esa victoria, el equipo es octavo con 17 puntos y están metidos de lleno en la lucha por clasificar a la Liguilla.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Orbelín Pineda, Lucas Ocampos; Diego Rossi, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

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