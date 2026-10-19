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Puebla vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Ambos equipos están fuera de zona de clasificación a la Liguilla después de 12 jornadas disputadas
Benjamín Guerra|
La previa de Puebla vs Monterrey en la Liga MX
La previa de Puebla vs Monterrey en la Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El Club Puebla recibe al Club de Fútbol Monterrey en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX a mitad de semana con el objetivo de seguir sumando unidades para meterse entre los mejores ocho clubes del certamen en la fase regular.

A continuación, les compartimos la información más relevante acerca de este duelo que será muy importante para ambos clubes para seguir en competencia rumbo a la Liguilla.

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia es muy favorable para el conjunto regiomontando en los enfrentamientos más recientes con cuatro victorias para la visita, un empate entre ambos y ningun triunfo para los locales.

El cuadro regiomontano suele vencer muy constantemente a los camoteros y ante la recta final del torneo parece que se puede repetir la dosis y ganar la visita.

Puebla 1-3 Monterrey

¿A qué hora se juega el Puebla vs Monterrey?

  • Ciudad: Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Fecha: miércoles 23 de octubre
  • Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21;00 MX
Puebla v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX
La sede será el Estadio Cuauhtémoc | Agustin Cuevas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Puebla vs Monterrey (últimos cinco enfrentamientos)

  • Puebla: 0
  • Empate: 1
  • Monterrey: 4
  • Último partido entre ambos: 21/04/26 - Monterrey 2-1 Puebla - Liga MX

Últimos 5 partidos

Puebla

Monterrey

Tijuana 0-0 Puebla

Monterrey 2-1 Pachuca

Puebla 1-1 León

América 1-1 Monterrey

Tigres 1-0 Puebla

Atlante 4-2 Monterrey

Puebla 1-1 Atlante

Rayados 1-0 Cruz Azul

Puebla 0-1 Toluca

Rayados 0-0 Tigres

¿Cómo ver el Puebla vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

Países

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

ViX

México

ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico

Últimas noticias de Puebla

El Club Puebla dividió puntos con Club Tijuana tras empatar sin goles en el Estadio Caliente, en un encuentro con llegadas de peligro y destacadas atajadas de Ricardo Daniel Gutiérrez.

La Franja deberá redoblar esfuerzos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, pues son onceavos con 16 unidades.

La posible alineación del Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez; Alejandro Organista, Alonso Ramírez; Bryan Garnica, Mathias Tomás, Omar Moreno; Luisfer Hernández.

Últimas noticias de Monterrey

Rayados vienen de conseguir un importante triunfo en el BBVA sobre Pachuca. A los 16 minutos de partidos, Monterrey ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Diego Rossi y Jose Manuel Corona. Gracias a esa victoria, el equipo es octavo con 17 puntos y están metidos de lleno en la lucha por clasificar a la Liguilla.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Orbelín Pineda, Lucas Ocampos; Diego Rossi, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.