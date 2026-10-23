¿Puede el Real Madrid traer de regreso a Nico Paz?

Nico Paz se convirtió en uno de los nombres propios del próximo mercado europeo gracias a su destacado presente en el Como. Aunque equipos como el Manchester United y el Chelsea siguen de cerca su evolución, el Real Madrid cuenta con una ventaja contractual que le permitiría recuperar al futbolista y sumarlo nuevamente a su plantel.

Una actuación que confirmó su crecimiento

El argentino dio una nueva muestra de su talento en la victoria por 4-1 frente al United de Michael Carrick en la UEFA Champions League 2026/27: con dos goles y una asistencia, fue protagonista de la victoria del conjunto italiano y dejó en evidencia su capacidad para marcar diferencias en partidos de máxima exigencia.

Su rendimiento refuerza una progresión que ya había comenzado a llamar la atención durante la temporada anterior.

A sus 22 años, Paz se consolidó como una de las piezas más importantes del Como. Su capacidad para generar juego, encontrar espacios y aportar goles lo convirtió en un futbolista determinante para el equipo italiano.

Como's Nico Paz destroyed Man United, now they want to sign him... — ESPN UK (@ESPNUK) October 23, 2026

Este crecimiento también incrementó su cotización y alimentó las versiones sobre un posible salto a un club de mayor dimensión.

El acuerdo que favorece al Real Madrid

El conjunto merengue, que permitió su salida para que continuara desarrollándose en Italia, todavía conserva una vía para recuperarlo. En el último mercado de verano, el Como adquirió por 60 millones de euros el 50 % de los derechos del jugador que permanecían en manos del Real Madrid, aunque el acuerdo incluyó una opción de recompra para la entidad presidida por Florentino Pérez.

Según trascendió, el club madrileño tiene previsto ejecutar esa cláusula, fijada en 80 millones de euros. La operación permitiría recuperar a un futbolista al que conoce desde sus categorías formativas y que ganó experiencia en el fútbol italiano.

La fecha límite para recuperar al argentino

La opción contractual tiene una ventana de ejecución muy concreta: el Real Madrid podrá activarla entre el 1 y el 15 de julio de 2027. Fuera de ese período, el escenario cambiaría considerablemente, ya que el club perdería la posibilidad preferencial contemplada en el acuerdo y tendría que negociar en otras condiciones si quisiera volver a ficharlo.

El club ya había intentado recuperar al mediocampista durante el verano pasado, pero el propio futbolista prefirió continuar en Italia. Su decisión no respondió a una falta de interés por regresar al Santiago Bernabéu, sino a la intención de sumar minutos como titular y seguir creciendo como jugador.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

El Manchester United y el Chelsea siguen atentos

La postura del argentino también ayuda a entender por qué eligió permanecer en el Como pese a las posibilidades de volver a España; con mayor continuidad y protagonismo, el mediocampista busca consolidarse antes de dar otro salto en su carrera.

Con el Manchester United y el Chelsea atentos a su situación, Paz se encuentra ante un escenario en el que su futuro podría dar un giro importante, aunque el Real Madrid conserva una ventaja clave para concretar su regreso.

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