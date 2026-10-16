¿Puede jugar Lisandro Martínez contra el Leeds pese a la sanción del Manchester United?

Las acciones tienen sus consecuencias y Lisandro Martínez lo comprobó esta semana en el Manchester United. El defensor quedó en medio de un conflicto después de cuestionar públicamente a los dirigentes del club por la planificación deportiva y la falta de refuerzos. Sus declaraciones no fueron bien recibidas en Old Trafford y derivaron en una sanción económica. Sin embargo, una reunión con las autoridades y un pedido de disculpas permitieron resolver el conflicto antes del partido del domingo contra Leeds por la Premier League.

La polémica empezó el martes después de la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En una entrevista con Amazon Prime, el campeón del mundo cuestionó las decisiones de la dirigencia durante el mercado de fichajes y reclamó una inversión superior para competir con los principales equipos europeos. Además, apuntó contra Jason Wilcox, director deportivo de los Red Devils, por la conformación del plantel.

Las declaraciones del argentino se dieron en un momento sensible para el United, que ocupa la 13° posición de la Premier y atraviesan su peor comienzo de temporada en 40 años. Michael Carrick no encuentra respuestas desde el banco de suplentes y el equipo suma cinco partidos consecutivos sin ganar.

El jueves, Licha fue citado a una reunión con Wilcox, el director ejecutivo Omar Berrada y Carrick en las instalaciones de Carrington. Según informó The Telegraph, el futbolista recibió una multa económica, pero los detalles de la medida disciplinaria permanecerán bajo reserva.

Después del encuentro, el defensor publicó un comunicado en Instagram para explicar lo sucedido y pedir disculpas por sus declaraciones. "La frustración por la derrota contra el Atlético me llevó a expresarme de una manera y en un momento que quizás no fueron los adecuados, y por eso quiero disculparme", escribió.

A su vez, reconoció que sus palabras no fueron de ayuda para la unión del vestuario y aseguró que la conversación con los dirigentes fue positiva. Desde el club consideraron que el conflicto estaba resuelto y decidieron no aplicar una suspensión deportiva.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Por este motivo, el central va a estar habilitado para disputar el partido del domingo contra el Leeds en Elland Road.

La confirmación se dio este viernes durante la conferencia de prensa de Carrick, quien descartó cualquier castigo adicional. "Lo superamos. Licha reconoció su error y como club lo superamos. No es un drama para nosotros como grupo", aseguró. Cuando le preguntaron específicamente por la presencia del zaguero en el próximo partido no dio muchas vueltas. "Sí, forma parte del plantel", confirmó.

Su disponibilidad no significa que tenga garantizada la titularidad. El DT deberá decidir si lo incluye desde el inicio o si prefiere utilizar otras alternativas defensivas. Martínez estuvo desde el arranque contra el Colchonero junto a Leny Yoro y con Harry Maguire fuera de la formación inicial.

El episodio está resuelto... no así el futuro del argentino en Manchester. Su contrato termina en junio de 2027 y existe una opción para extenderlo por un año adicional. Según The Telegraph, su continuidad está comprometida debido a la renovación defensiva que prepara el club.

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