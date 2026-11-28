La noche del jueves 26 de noviembre, en la cancha del estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca recibieron la visita de las Chivas Rayadas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

El Rebaño Sagrado se puso al frente en el marcador con un autogol de Eduardo Bauermann apenas al minuto seis de la primera mitad. Sin embargo, en el segundo tiempo, Oussama Idrissi marcó dos golazos que concretaron la remontada para el conjunto local.

No obstante, durante el festejo, el ‘Curro’ Hernández interpretó que Oussama Idrissi se estaba burlando de los futbolistas de las Chivas, y decidió castigarlo con una tarjeta de amonestación.

Esta fue su segunda amarilla en el compromiso, por lo que la gran figura del encuentro se fue expulsado, desatando la furia en el estadio Hidalgo y dejando a los Tuzos del Pachuca con 10 futbolistas dentro del terreno de juego.

¿Puede Oussama Idrissi jugar la vuelta ante Chivas pese a su expulsión en el partido de ida?

Oussama Idrissi dejó al Pachuca con 10 jugadores frente a las Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde que acabó el partido entre Pachuca y Chivas, ex árbitros y periodistas calificaron como errónea la decisión del silbante. Algunos, incluso hablaron de que la escuadra hidalguense podría y debería intentar promover una apelación para que Oussama Idrissi pueda estar disponible para el partido de vuelta, el cual se llevará a cabo el próximo domingo, en la cancha del estadio Akron.

🔥VERGONZOSO E INJUSTO🔥



Después de un golazo de Idrissi de @Tuzos a las @Chivas el curro Hernández con nula personalidad arbitral decide mostrarle la segunda amarilla y lo expulsa.



Una falta de manejo y recursos arbitrales para controlar a un jugador que tienes frente a ti.… pic.twitter.com/A8jUOBDo3z — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) November 27, 2026

Si bien es verdad que parecen existir argumentos suficientes para que los Tuzos efectivamente busquen apelar la decisión del ‘Curro’ Hernández, hasta el momento, no está 100% confirmado que el Pachuca haya ejercido dicha acción, y, por consecuencia, se ignora también qué decisión se tomará desde la federación.

Independientemente de lo que sucede, lo que es un hecho es que esto ya ha dejado un precedente respecto al trabajo arbitral en la liguilla. Se le suma a lo acontecido en el Rayados vs América, en donde también hubo polémicas que muy probablemente traerá consecuencias para el duelo de vuelta.

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