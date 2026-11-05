Pumas UNAM vs América: previa, predicciones y alineaciones

Lelga la penúltima fecha con la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Universidad Nacional recibirá al Club América en Ciudad Universitaria con la finalidad de seguir sumando unidades para meterse entre los mejores ocho lugares.

Por lo tanto, les compartimos la información más relevante sobre este enfrentamiento entre clubes capitalinos.

Pronóstico SI Fútbol

Será un partido muy interesante, ya que el cuadro felino tiene que sumar para seguir teniendo esperanzas en la última fecha de colarse a la fiesta grande y seguir compitiendo por el trofeo.

No obstante, no será una tarea fácil, pues se miden frente a los líderes que quieren asegurar estar en la cima y no será sencillo sacarles puntos. Por lo tanto, vemos posible un empate.

Pumas UNAM 1-1 América

¿A qué hora se juega el Pumas UNAM vs América?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Fecha : sábado 7 de noviembre

: sábado 7 de noviembre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX

La sede será el Estadio Olímpico Universitario | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM vs América (últimos cinco enfrentamientos)

Pumas UNAM : 1

: 1 Empate : 2

: 2 América: 2

Último partido entre ambos: 10/05/26 - Pumas UNAM 3-3 América - Liga MX

Últimos 5 partidos

Pumas UNAM América Puebla 1-2 Pumas UNAM América 2-2 Toluca Pumas 1-1 Tigres América 1-1 Tijuana Santos 2-0 Pumas América 1-2 Pachuca Pumas 2-3 San Luis Atlas 2-5 América Pumas 1-1 Atlas León 3-5 América

¿Cómo ver el Pumas UNAM vs América por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México TUDN, Canal 5 y ViX

Últimas noticias de Pumas UNAM

El Apertura 2026 está por finalizar la campaña regular y cada partido es importante para sumar puntos valiosos en sus aspiraciones por calificar a Liguilla. Sin embargo, Pumas complicó su penúltimo juego con fallas garrafales a lo largo de los 90 minutos ante Puebla.

Hasta que, Álvaro Angulo rescató el triunfo por resultado de 1-2 para el cuadro de Esteban Solari al marcar el gol que los mantiene en pie de lucha por llegar a la Liguilla

La posible alineación de Pumas UNAM (5-4-1): Keylor Navas; Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rubén Duarte, Uriel Antuna; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Juninho; Robert Morales.

Últimas noticias de América

“Polémico es que el América haya tenido 10 extranjeros en cancha, lo sacaron para jugar en la Sub 20”, Antonio Mohamed arremete contra el América



📽️ @JorgeLaraPhttps://t.co/hgOQVw00LK pic.twitter.com/RFva8G18Xm — La Afición (@laaficion) November 1, 2026

Antonio Mohamed cuestionó en rueda de prensa pospartido que debería existir una investigación por parte de la Liga MX sobre el número de jugadores extranjeros que América ha usado durante el torneo, pues considera que violaron el reglamento.

"Polémico es que el América tenga 10 extranjeros, le cambiaron el número, lo metieron en la Sub-20. Polémico es eso, porque el reglamento dice que nueve extranjeros y América jugó con 10 ya, habría que analizarlo", comentó el Turco sobre Ícaro da Conceição.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano; Erick Sánchez, Israel Reyes; Óscar Perea, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.

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