Pumas UNAM vs América: previa, predicciones y alineaciones
Lelga la penúltima fecha con la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Universidad Nacional recibirá al Club América en Ciudad Universitaria con la finalidad de seguir sumando unidades para meterse entre los mejores ocho lugares.
Por lo tanto, les compartimos la información más relevante sobre este enfrentamiento entre clubes capitalinos.
Pronóstico SI Fútbol
Será un partido muy interesante, ya que el cuadro felino tiene que sumar para seguir teniendo esperanzas en la última fecha de colarse a la fiesta grande y seguir compitiendo por el trofeo.
No obstante, no será una tarea fácil, pues se miden frente a los líderes que quieren asegurar estar en la cima y no será sencillo sacarles puntos. Por lo tanto, vemos posible un empate.
Pumas UNAM 1-1 América
¿A qué hora se juega el Pumas UNAM vs América?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Fecha: sábado 7 de noviembre
- Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM vs América (últimos cinco enfrentamientos)
- Pumas UNAM: 1
- Empate: 2
- América: 2
- Último partido entre ambos: 10/05/26 - Pumas UNAM 3-3 América - Liga MX
Últimos 5 partidos
Pumas UNAM
América
Puebla 1-2 Pumas UNAM
América 2-2 Toluca
Pumas 1-1 Tigres
América 1-1 Tijuana
Santos 2-0 Pumas
América 1-2 Pachuca
Pumas 2-3 San Luis
Atlas 2-5 América
Pumas 1-1 Atlas
León 3-5 América
¿Cómo ver el Pumas UNAM vs América por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, Univision y ViX
México
TUDN, Canal 5 y ViX
Últimas noticias de Pumas UNAM
El Apertura 2026 está por finalizar la campaña regular y cada partido es importante para sumar puntos valiosos en sus aspiraciones por calificar a Liguilla. Sin embargo, Pumas complicó su penúltimo juego con fallas garrafales a lo largo de los 90 minutos ante Puebla.
Hasta que, Álvaro Angulo rescató el triunfo por resultado de 1-2 para el cuadro de Esteban Solari al marcar el gol que los mantiene en pie de lucha por llegar a la Liguilla
La posible alineación de Pumas UNAM (5-4-1): Keylor Navas; Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rubén Duarte, Uriel Antuna; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Juninho; Robert Morales.
Últimas noticias de América
Antonio Mohamed cuestionó en rueda de prensa pospartido que debería existir una investigación por parte de la Liga MX sobre el número de jugadores extranjeros que América ha usado durante el torneo, pues considera que violaron el reglamento.
"Polémico es que el América tenga 10 extranjeros, le cambiaron el número, lo metieron en la Sub-20. Polémico es eso, porque el reglamento dice que nueve extranjeros y América jugó con 10 ya, habría que analizarlo", comentó el Turco sobre Ícaro da Conceição.
La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano; Erick Sánchez, Israel Reyes; Óscar Perea, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.