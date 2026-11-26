Una de las tantas acciones de marketing del Real Madrid es la entrega anual de autos BMW a sus futbolistas, que escogen su modelo favorito entre una amplia gama de variantes que otorga la prestigiosa marca alemana.

La compañía es sponsor del Merengue desde 2022 y esta campaña se ha convertido en una verdadera tradición, principalmente jugosa y esperada por los más jóvenes de la plantilla. En esta oportunidad, un modelo prevaleció por sobre todos los demás, aunque las opciones fueron de lo más variado.

A continuación, detallamos uno por uno los coches elegidos por la plantilla del Real Madrid.

BMW XM Label

15 de los 27 futbolistas de la lista se decantaron por este modelo | Foto: Prensa Real Madrid

Es el SUV más potente de BMW M y uno de los modelos más exclusivos de la marca. Combina un motor V8 biturbo con uno eléctrico para entregar 748 CV. Destaca por su diseño imponente, sus dimensiones y sus prestaciones deportivas. Fue elegido por 15 de los 27 futbolistas de la plantilla.

Jugadores: Denzel Dumfries, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger.

BMW iX3 50 xDrive

Kylian Mbappé optó por un coche eléctrico | Foto: Prensa Real Madrid

Es un SUV 100% eléctrico de nueva generación, perteneciente a la familia Neue Klasse. Ofrece 469 CV, tracción integral y una autonomía que supera los 800 kilómetros en ciclo WLTP. Combina tecnología de última generación con un enfoque familiar.

Jugadores: Kylian Mbappé, Yan Diomande y Thiago Pitarch.

BMW i7 60 xDrive Berlina

El modelo i7 tiene una potencia de 544 CV | Foto: Prensa Real Madrid

Es la berlina eléctrica de lujo de BMW. Con 544 CV y tracción integral, prioriza el confort, el espacio interior y la tecnología. Se distingue por su diseño sofisticado y un equipamiento pensado para ofrecer una experiencia de alta gama.

Jugadores: Vinícius Júnior, Endrick y Carlos Espí.

BMW iX xDrive60

El coche del míster alcanza los 544 CV de potencia | Foto: Prensa Real Madrid

Es un SUV eléctrico de grandes dimensiones que combina lujo, espacio y prestaciones. Desarrolla 544 CV y cuenta con tracción integral. Su interior minimalista, sus pantallas y sus sistemas de asistencia a la conducción son algunos de sus principales atributos.

Jugador y entrenador: Eduardo Camavinga y José Mourinho

BMW M5 Berlina

El coche pasa de 0-100 en 3.5s y alcanza los 250 km/h | Foto: Prensa Real Madrid

Es una de las berlinas deportivas más emblemáticas de BMW. Su actual generación incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un V8 biturbo con un motor eléctrico para alcanzar 727 CV. Ofrece prestaciones de superdeportivo sin renunciar a la comodidad de un sedán de lujo.

Jugadores: Éder Militão y Andriy Lunin

BMW iX2 xDrive30

El uruguayo se quedó con el modelo más económico | Foto: Prensa Real Madrid

Es un SUV compacto 100% eléctrico con una silueta deportiva tipo coupé. Cuenta con dos motores eléctricos, tracción integral y 313 CV. Se caracteriza por combinar dimensiones más contenidas con un diseño moderno y un comportamiento dinámico. Está valuado en 57 mil euros.

Jugador: Federico Valverde

BMW X7 M60i xDrive

Este modelo monta un V8 de 4.4L y 530 CV | Foto: Prensa Real Madrid

Es el SUV de mayor tamaño de BMW, con capacidad para siete pasajeros. En su versión M60i incorpora un motor V8 biturbo de 4.4 litros con tecnología mild-hybrid, que desarrolla 530 CV. Combina lujo, amplitud y potencia, con un marcado carácter deportivo.

Jugador: Marc Cucurella