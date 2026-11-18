Finalizado un parón internacional de noviembre donde tuvo actividad con Brasil, Vinicius Jr. ya está listo para regresar a los campos de juego de LaLiga tras su suspensión por el escándalo frente al Villarreal. Ahora, la decisión sobre su futuro como titular o suplente en el Real Madrid cae 100% en las manos y la mente de José Mourinho.

Con la Canarinha, Vinicius jugó los amistosos ante Japón y Singapur en un nivel realmente alto: le anotó los dos goles de su equipo a los nipones (derrota 3-2) y metió un hattrick frente a los dueños de casa en el segundo encuentro del parón de noviembre, que representó el cierre de un año sumamente decepcionante para los sudamericanos.

¿Por qué fue sancionado Vinicius Jr?

Vinicius Jr. perdió los estribos contra Isidro Díaz de Mera | Angel Martinez/GettyImages

Una de las principales razones de las dudas de su vuelta fue el hecho de que protagonizó un verdadero escándalo en pleno Bernabéu, con un berrinche propio de otras épocas de Vinicius: corrían 70 minutos, el Real Madrid se ponía 2-0 justo gracias al brasileño y el VAR entró en escena tras haber detectado un tirón de pelo del carioca sobre Nathan Saliba en la gestación de la jugada.

Isidro Díaz de Mera no dudó, tras ver la secuencia en la pantalla, en mostrarle la tarjeta roja. Y ahí fue donde el brasileño hizo reales meritos para la suspensión: un show de ademanes y la búsqueda de increpar al árbitro le representaron una baja de cuatro partidos. Posterior al encuentro, le pidió perdón a sus compañeros y a la afición del Madrid.

Su cruda autocrítica

Vinicius fue autocrítico en la previa del encuentro con Singapur | ROSLAN RAHMAN/GettyImages

“Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños (...) Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, declaró el brasileño en clave autocrítica, algo sorprendente en este momento de la temporada.

Entre todas las competencias, Vinicius Jr. suma 882 minutos con la camiseta del Real Madrid. En ellos, anotó solamente un gol y brindó tres asistencias, siendo esta una de sus peores prestaciones desde su arribo a la Casa Blanca. Jugó los ocho partidos que pudo de LaLiga, saliendo reemplazado en cuatro y recibiendo la tarjeta roja el día que arrancó desde el banquillo. En la UEFA Champions League no completó los 90' en ninguno de los cuatro choques del Merengue.

La competencia interna

Yan Diomandé se ganó en buena ley la titularidad | Europa Press Sports/GettyImages

Uno de los factores que hacen dudar a Mourinho sobre la vuelta inmediata de Vinicius Jr. al equipo titular del Real Madrid tiene nombre y apellido: Yan Diomandé. El marfileño estaba completando su período de adaptación en el momento de la sanción al brasileño y esto le sirvió para empezar a sumar rodaje desde el once inicial, algo que sin dudas aprovechó de gran manera.

El ex RB Leipzig lleva cuatro goles y cuatro asistencias en 892 minutos, solamente 10 más que Vinicius para sumar tres tantos y un pase gol más en la competencia individual de uno contra el otro.

Estadística Yan Diomandé Vinicius Jr. Minutos 892 882 Goles 4 1 Asistencias 4 3

Conclusión

¿Qué hará Mourinho con Vinicius Jr? | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

La decisión lógica de Mourinho sería no tocar lo que viene funcionando: desde la sanción a Vinicius Jr. el Real Madrid no para de ganar y Diomandé ha cumplido con las expectativas del puesto cuando se le dio la oportunidad. Entre los resultados positivos, destacó la victoria en el Camp Nou frente al FC Barcelona que les sirvió para recortar distancias en la clasificación de LaLiga.

En una rueda de prensa, The Special One sugirió que "nadie está por encima del escudo". Ha llegado el momento de ponerlo en práctica. Vinicius tiene en sus pies la oportunidad de volver a ser importante, ya que ir al banquillo no quiere decir estar marginado de la plantilla.