¿Qué es el Balón de Oro de la historia? Cristiano Ronaldo arrasa con Messi en las votaciones

La entrega del Balón de Oro 2026 está a la vuelta de la esquina y se agregará un premio histórico y por demás importante: el Balón de Oro de la historia, donde los mejores competirán con sus prestaciones más destacadas en la búsqueda del BOAT. Los nominados son 10 y, por ahora, el astro portugués Cristiano Ronaldo está arrasando con los votos.

A diferencia del Balón de Oro convencional, este cuenta con una elección popular y la gente que desea votar debe abonar un euro. De momento, la propia web oficial del premio informa que la versión 2008 del Bicho está en lo más alto de las votaciones con el 62% de los sufragios.

Los nominados son los diez mejores ganadores del premio tradicional, con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano como los disponibles para recibir el galardón, que si la votación se revierte podría terminar siendo un premio póstumo a los cracks ya fallecidos.

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Los aficionados tienen tiempo hasta el 27 de octubre a la medianoche de París para hacer sus votos en la web oficial del premio, que define a este cetro como el premio del Balón de Oro más grande de la historia.

Cristiano Ronaldo 2008 está primero con el 62% de los votos, mientras que Leo Messi 2012 marcha segundo con el 13%. Cabe destacar que el argentino, en ese tiempo, rompió la marca histórica anotando 92 goles en un año calendario. La versión campeona del mundo del rosarino, recién retirado de la selección argentina, ocupa también el tercer lugar con el 9%.

Además, el 10 del Inter Miami está nominado para el premio de este año tras haber llevado a las Garzas a la gloria en la MLS y a su selección a una nueva final del mundo. No estaría entre los principales candidatos a ganarlo.