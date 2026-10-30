¿Qué es la regla de "Good behavior" por la que Messi podrá jugar a pesar de estar sancionado?

La MLS tiene algunas reglas que van más allá del fútbol tal como lo conocemos, y una de ellas beneficia a Leo Messi de una forma sorprendente de cara a la próxima jornada: el mejor de la historia llegó a la quinta tarjeta amarilla acumulada, pero la norma del "good behavior" (buen comportamiento) lo exime de cumplir la fecha de suspensión.

Según explica la web del canal argentino TyC Sports, se trata de "un mecanismo que recompensa a los futbolistas que mantienen una conducta disciplinaria durante varios encuentros". La regla en este caso se aplica a Leo Messi, ya que el 10 del Inter Miami completó "cinco o más partidos sin recibir una amarilla, descontándose así una de las cartulinas que tiene acumuladas".

Por esto, a pesar de haber llegado a la quinta amarilla contra Cincinnati por una entrada sobre Samuel Guidi en el minuto 44 del empate 2-2, el rosarino podrá decir presente el próximo domingo en la noche de Boston contra New England Revolution.

SOCCER: OCT 28 MLS Inter Miami CF vs FC Cincinnati | Icon Sportswire/GettyImages

La norma, lógicamente, tiene su límite: solamente se puede recurrir a ella tres veces durante la fase regular, algo que parece bastante generoso. Una vez alcanzado ese límite, las amonestaciones vuelven a contabilizarse sin nuevos descuentos, independientemente de la cantidad de partidos que transcurran sin sanciones.

El Inter Miami de Leo Messi y compañía está tercero en la conferencia este, clasificándose a los playoffs para defender el título conseguido la campaña pasada. Primero de la zona está Nashville con 71 puntos, seguido de New England Revolution con 58 y completando el podio Las Garzas con 56. Más atrás aparecen Chigago Fire, Charlotte, Philadelphia Union y Orlando City.

En la conferencia oeste lidera el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, con FC Dallas como segundo y St. Louis tercero. El resto de los lugares momentáneos para playoffs están ocupados por Houston Dynamo, San Jose Earthquakes, LAFC y Colorado Rapids.

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