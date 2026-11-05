¿Qué está pasando al interior de Tigres y CEMEX que tiene al equipo en una crisis deportiva y financiera?

En 2021, cuando los Tigres de la UANL anunciaron la salida de Ricardo: el ‘Tuca’ Ferretti, poniendo fin a una era llena de gloria y éxitos deportivos, la preocupación de los aficionados no se hizo esperar.

Temían que el equipo volviera a esos años de incertidumbre, en donde la máxima era clasificar a la liguilla y ganar el clásico regiomontano; con la amenaza de la porcentual respirándoles cerca del oído, llegando incluso a estar a punto de descender en el torneo de Clausura 2009.

El presagio de Ricardo

‘‘No se vayan a caer’’, exclamó el propio Ricardo Ferretti al salir de las oficinas del club, en el estadio Universitario, mientras se resolvían los últimos puntos respecto a su salida de la institución con la que tantos títulos ganó.

Quiero pensar que el “No se vayan a caer” del Tuca fue para la prensa y no para el equipo que le dio todo. Nadie se debe nada! Tigres ya le agradeció pero aún no veo que Tuca haga lo mismo con Tigres por los 11 años.



Nadie por encima de la institución! — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) May 11, 2021

Si bien sus palabras fueron dirigidas a un grupo de reporteros que intentaban entrevistarlo, caminando de espaldas hacia la salida, más de uno creyó encontrar un mensaje oculto por parte de Ferretti.

Una advertencia que, con el paso del tiempo, terminaría convirtiéndose en realidad. Porque se está por disputar la jornada número 16 del torneo de Apertura 2026 y los Tigres ya no tienen posibilidad alguna de meterse a la liguilla, cortando así con 12 años de asistencia ininterrumpida a la fase final por el campeonato mexicano.

Tigres se cayó, eso es algo que nadie puede negar. La pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo un equipo que en diciembre del 2025 estuvo a nada de salir campeón de la Liga MX, y meses después, también en penales y también contra el Toluca, estuvo verdaderamente cerca de ganar la CONCACAF Champions CUP hoy se encuentra hundido en la parte baja de la tabla general, con más dudas que certezas en lo que respecta a su futuro? ¿Qué fue lo que pasó?

¿CEMEX le cerró la llave al equipo de Tigres?

Si uno compara los fichajes que realizó Tigres en su época dorada con los de este semestre, podría deducir que, efectivamente, la cementera le cerró la llave al conjunto felino y que ahora las contrataciones serán de un perfil diferente, no más ‘‘bombas’’, como André-Pierre Gignac o el propio Ángel Correa; sí del corte Emiliano Gómez y ‘Memote’ Martínez.

Sin embargo, el presidente de los Tigres, Carlos Emilio González, así como el vicepresidente ejecutivo, Carlos Valenzuela, en más de una ocasión han desmentido estos rumores, asegurando que CEMEX sigue y seguirá financiando a la escuadra felina, eso sí, sin caer en el despilfarros.

Carlos Valenzuela desmiente que CEMEX vaya a dejar de apoyar a #TigresUANL por una supuesta crisis financiera.



“Sí, hemos visto eso rumores en redes. Definitivamente de parte de Cemex está todo el apoyo, como siempre ha estado. Eso de que tenemos o estamos en crisis y que Cemex… — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) June 9, 2026

La respuesta parece estar más relacionada con un tema de gestión deportiva. El club es manejado por figuras de gran trayectoria y experiencia dentro de la organización de CEMEX, como es el caso de Mauro Doehner. Funge como vínculo directo entre Tigres y Sinergia Deportiva, y, en sus propias palabras: ‘‘no sabe nada de fútbol’’.

Esto no quiere decir que la responsabilidad sea toda de Mauro Doehner, tampoco que los clubes deban ser comandados exclusivamente por exfutbolistas o gente del gremio. El gran conocimiento que tiene Mauro a nivel corporativo seguramente puede encausarse de gran manera en el ámbito deportivo... o quizás eso ya haya ocurrido.

Recordemos que con él en la ecuación Tigres salió campeón en el torneo de Clausura 2019, ganó la CONCACAF Champions CUP del 2021, jugó una final del mundo y alzó el trofeo de campeón en el Clausura 2023. No obstante, algo definitivamente parece haber cambiado en los últimos meses, y en la caída aparecen los nombres de todos.

La verdadera razón del estrepitoso fracaso

Lo de Tigres, más que una cuestión financiera o incluso deportiva, pasa más, según me parece, por la evidente falta de planeación. No es fácil renovar a un plantel que lo ganó todo, es cierto. Pero es necesario, y Tigres no parece haber manejado esta situación de la mejor manera.

Incluso, si nos ponemos estrictos, con Robert Dante Siboldi al frente de los Tigres, aun y cuando ganaron uno de los títulos más enigmáticos en la historia del club y después se quedaron verdaderamente cerca del bicampeonato, tampoco había un proyecto sólido, sustentado con metas a largo plazo.

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Lo del uruguayo fue un interinato que acabó en campeonato, pero como suele ocurrir cuando uno logra algo sin saber exactamente cómo fue que lo consiguió, repetirlo se convirtió en una misión imposible.

Por eso la fórmula no ha vuelto a dar frutos, con todo y que Guido Pizarro estuvo verdaderamente cerca de lograrlo. Su adiós luego de la jornada dos, de alguna manera, fue una advertencia de lo que sería el desastroso torneo para la ‘U’ de Nuevo León. Un equipo que, después de tanto, ha tocado fondo, y si no se toman decisiones importantes en todos los niveles, difícilmente podrán salir de ahí.

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