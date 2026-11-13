¿Qué jugadores tiene cedidos el FC Barcelona y cómo le va a cada uno de ellos?

El FC Barcelona se desprendió de varios futbolistas en el último mercado de fichajes. Algunos se fueron vendidos y otros se encuentran en calidad de préstamo, con presentes distintos en sus respectivos clubes.

Obviamente el monitoreo de los valores del club es una tarea fundamental del departamento de scouting, ya que deben tener un detalle pormenorizado de la situación de cada uno de cara al futuro, ya sea para que se queden o para que se negocie su fichaje.

Esta es la actualidad de los cinco futbolistas que el Barcelona tiene cedidos a otros equipos.

5. Ronald Araújo - Liverpool

Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Había tenido un final de temporada muy complicado en el FCB con un cuadro que lo forzó a salir de las canchas para cuidar su salud mental, incluso llevando a cabo un viaje para reencontrarse espiritualmente.



Logró jugar el Mundial 2026 con Uruguay y en el tramo final del mercado de fichajes salió cedido al Liverpool para encontrar un lugar valioso: lleva jugados 15 partidos como titular bajo el mando de Andoni Iraola, con dos tantos y una asistencia en su registro.

4. Marc-André ter Stegen - Ajax

Ter Stegen se ganó la titularidad en el conjunto neerlandés | Dijks Media/MB Media/GettyImages

La llegada de Míchel al Ajax fue fundamental para que el internacional alemán pueda volver a sentirse importante, y vaya si lo ha logrado: se hizo del arco de manera indiscutida jugando 11 de las 12 jornadas disputadas hasta el momento en la Eredivisie, con tres vallas invictas.



Los de Ámsterdam tuvieron una pésima campaña en la 2025/26 y ahora marchan terceros a un solo punto de la cima, ostentada actualmente por el PSV.

3. Marc Casadó - Deportivo La Coruña

FBL-ESP-LIGA-DEPORTIVO-BETIS | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Casadó se tuvo que ir del club de su vida para recuperar ritmo de competencia, en lo que fue sin dudas una decisión por demás difícil para él y su entorno. Lo positivo es que no solo se fue cerca, ya que se quedó en LaLiga, sino que arrancó jugando y en buen nivel.



Una fractura de clavícula lo sacó varias semanas de las canchas, reincorporándose a los trabajos el 4 de noviembre pasado. Se espera que post parón internacional se encuentre en plenitud.

2. Diego Kochen - Lyngby BK

El canterano se hizo de la titularidad en el club danés | Omar Vega/GettyImages

El guardameta de origen estadounidense sabía que estaba relegado en la consideración de Flick, por lo que optó por buscar minutos en otra liga. Fue el Lyngby danés el que lo recibió, recién ascendido a la primera división del país nórdico.



Allí se posicionó como titular y lleva un rendimiento bastante cuestionable con 29 goles recibidos en 14 partidos. Esto, en un equipo que recién se está asentando en la máxima categoría, no tendría que ser 100% determinante para él.

1. Áron Yaakobishvili - UD Almería

El húngaro solo sumó minutos en un partido de Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

A diferencia de lo que fue su campaña con el Andorra, el guardameta juvenil del Barça no está teniendo actividad en el Almería: solamente tuvo minutos en la Copa del Rey ante el Castellonense el 27 de octubre, con victoria para los suyos por 2-1 en la prórroga.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA