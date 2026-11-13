El Real Madrid cuenta con varios futbolistas jóvenes que forman parte de sus planes a futuro, aunque no todos encuentran espacio para consolidarse inmediatamente en el primer equipo. Por ese motivo, las cesiones representan una alternativa para que puedan sumar experiencia, competir en otras ligas y regresar con mayor rodaje al equipo.

Ese es el camino que tomó Franco Mastantuono, quien después de una primera temporada con poco protagonismo en el conjunto merengue encontró en la Fiorentina una oportunidad para recuperar confianza y continuar con su desarrollo en el fútbol europeo.

🚨 STAT: Franco Mastantuono in Serie A this season:



• Most duels won (73)

• 2nd most shots (44)

• 3rd most take-ons completed (22)

• 8th most shots on target (13)

• Joint 7th most tackles (25)



SUPERSTAR. @Squawka 🔥 pic.twitter.com/3yRchvyhnE — Madrid Zone (@theMadridZone) November 12, 2026

Su adaptación al fútbol italiano todavía presenta algunos altibajos, aunque sus últimas actuaciones comienzan a mostrar señales positivas. De hecho, según informó Fabrizio Romano, en el Madrid estarían satisfechos con el rendimiento del argentino y considerarían que la inversión realizada por su fichaje terminará dando resultados.

El jugador cedido por el Real Madrid y su actualidad

1. Franco Mastantuono (Fiorentina)

Mastantuono comienza a encontrar en la Fiorentina la continuidad que necesitaba | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

El mediapunta argentino llegó a la Fiorentina en agosto de 2026, después de que el Real Madrid acordara una cesión por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, sin opción de compra.



Su adaptación a la Serie A tuvo algunas dificultades, especialmente por las exigencias tácticas del campeonato y las críticas que recibió durante las primeras jornadas. Sin embargo, el 11 de septiembre, el ex River Plate protagonizó una actuación consagratoria al convertir tres goles en la victoria por 4-2 frente al Venezia, en lo que fue su primera gran noche con la camiseta viola.



Según informó la propia liga, el argentino se convirtió aquella jornada en el futbolista más joven en marcar un triplete con la Fiorentina en la historia de la competencia. Sus tantos fueron determinantes para darle la victoria a su equipo y marcaron un punto destacado en su adaptación al fútbol italiano.



Después de aquella exhibición, atravesó un nuevo período sin convertir. Aún así, el técnico Paolo Vanoli continuó apostando por sus condiciones y le permitió mantener un lugar importante dentro de la estructura ofensiva.



Una de las claves de su crecimiento estaría relacionada con la libertad de movimientos que encontró en el esquema táctico. En lugar de permanecer exclusivamente sobre el sector derecho, Mastantuono puede desplazarse hacia posiciones centrales para participar en la elaboración de las jugadas y aprovechar su capacidad de desequilibrio.



Esa característica le permite explotar su zurda, conducir la pelota y buscar situaciones de uno contra uno frente a los defensores rivales.



Su última aparición goleadora llegó el 2 de noviembre, cuando convirtió en el triunfo por 4-2 ante Sassuolo. El tanto le permitió alcanzar los cuatro goles en la Serie A y cortar una racha sin anotaciones.



Más allá de su aporte en el marcador, sus estadísticas también reflejan el protagonismo que consiguió en el campeonato italiano. Según los registros de Squawka, el argentino lidera la Serie A en duelos ganados, con 73, y ocupa el segundo puesto en remates (44) y el tercero en regates completados (22). Además, acumula 13 disparos al arco y 25 entradas, números que evidencian su participación en diferentes facetas del juego.

Con contrato de cesión hasta el próximo año, Mastantuono deberá aprovechar esta temporada para consolidarse y demostrar que puede competir al máximo nivel europeo bajo la conducción de José Mourinho.

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