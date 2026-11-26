La noche del miércoles 25 de noviembre, en la cancha del estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey recibió la visita de las Águilas del América para disputar el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

En un partido marcado por la expulsión de Ricardo Chávez apenas al minuto 10 de la primera mitad, Rayados y América empatan sin goles en la cancha del estadio BBVA, por lo que todo se decidirá el próximo sábado, en casa del América.

¿Qué necesita el América para clasificar a semifinales tras empatar 0-0 contra Monterrey?

En la Liga MX, a diferencia de como sucede en otras competencias alrededor del mundo, el gol de visitante no es tomado en cuenta como factor de desempate. Por lo tanto, para el partido de vuelta, al América le sirve cualquier empate o triunfo para avanzar a semifinales.

Guillermo Almada y el América no aprovecharon la superioridad numérica | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre el América y el Monterrey?

El encuentro de vuelta de esta emocionante llave se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre, en punto de las 21:10 hrs (tiempo de México). Dicho compromiso se jugará en la cancha del estadio Banorte, casa del conjunto azulcrema.

¿Quién avanzó a semifinales la última vez que América y Rayados se enfrentaron en cuartos de final?

Germán Berterame sentenció la llave en favor de Rayados en los cuartos de final del Apertura 2025 | Manuel Velasquez/GettyImages

América y Rayados se han enfrentado en las tres instancias que conforman una liguilla. La última ocasión en la que coincidieron justamente en cuartos de final, fue en el torneo de Apertura 2025.

La ida acabó 2-0 en favor del Monterrey. Para la vuelta, el conjunto capitalino había logrado empatar el marcador global a dos goles, la Pandilla se quedó con uno menos, la mesa parecía estar servida para que el América avanzara, pero con un gol de Germán Berterame en los minutos finales los regiomontanos terminaron por dejarlos fuera.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX