¿Qué necesita el Cruz Azul para asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2026?

Estamos a seis jornadas de concluir la fase regular del Apertura 2026, es decir, quedan 18 puntos en disputa, aunque hay equipos que todavía tienen un partido pendiente. El actual campeón Cruz Azul tiene la mente puesta en firmar el bicampeonato, una vez más bajo el mando del técnico Joel Huiqui, sin embargo, por ahora es séptimo de la clasificación con 17 puntos, así que tiene que sacar mejores resultados para no verse rebasado por otros más.

¿Qué necesita Cruz Azul para asegurar su lugar en la Liguilla?

Tal como se dijo, los cementeros están presionados en sacar mejores dividendos, ya que son acechados de cerca por clubes como Xolos (15), Puebla (15), Rayados (14), Pachuca (13), Pumas (13), Tigres (13) y Santos Laguna (13), todos aún con posibilidades de meterse a la Fiesta Grande. Normalmente para acceder a la Liguilla, los equipos deben hacer un total de 26 a 28 puntos, por lo que La Máquina Celeste necesita tres victorias por lo menos y algunos empates más para poder soñar con la defensa de su corona.



Justo este sábado en el Estadio Banorte Azteca tiene una oportunidad inmejorable de sumar de a tres, ya que se enfrenta al colero Bravos de Juárez, que apenas ha hecho cuatro de 33 puntos. Los celestes llevan tres juegos sin conocer la victoria en la Liga MX, pero este sería el momento ideal de regresar a la senda del triunfo.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Después, los de La Noria van a la Bella Airosa para enfrentarse al Pachuca, que no quiere quedarse fuera de la fase final contando con un venezolano Salomón Rondón que anda encendido. La buena noticia para Huiqui y compañía es que las dos últimas visitas al Huracán han salido con los tres puntos. En la Fecha 14, el sorpresivo y tercer lugar Querétaro le abre las puertas de la Corregidora al club celeste. Gallos ya dio el campanazo contra Chivas, Tigres, Toluca y Atlas, así que podría haber otro resultado rompe quinielas o en el más positivo de los casos, una repartición de puntos.



Para la antepenúltima jornada Cruz Azul recibe a León, quinto de la general. Las últimas tres visitas de los Esmeraldas al cuadro cementero han acabado en derrota, un punto a favor para el campeón. Ya en la penúltima fecha, un duelo que podría sacar chispas debido a la realidad que tiene Tigres en este momento. Los regios son treceavos y están a nada de culminar su racha de 23 Liguillas consecutivas, así que saldrán con todo a evitar una posible eliminación, así que el pronóstico es reservado. Finalmente, La Máquina Celeste cierra la fase regular visitando a Chivas, un rival al que tiene bien medido ya sea como local o visitante, recordando además que apenas el semestre pasado lo eliminó en las semifinales.



Con todo esto en mente y siendo lo más objetivos posibles, Cruz Azul sumaría hasta 14 puntos, lo que los haría llegar más allá de los 30, logrando el objetivo. Posibles victorias sobre Bravos, Tuzos, La Fiera y Guadalajara, además de empates con Gallos Blancos y la UANL.