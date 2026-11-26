El Club de Fútbol Monterrey y las Águilas del América volvieron a enfrentarse en un partido de liguilla. Ahora, correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2026, y el duelo de ida se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

La expulsión de Ricardo Chávez apenas al minuto 10 de la primera mitad, parecía iba a condenar a la derrota a los Rayados. Sin embargo, Matías Almeyda encontró la manera de soportar los ataques del conjunto azulcrema y logró rescatar un valioso empate a cero goles en los cuartos de final de ida por el torneo de Apertura 2026.

Ricardo Chávez se hizo expulsar al minuto 10 del primer tiempo | Jam Media/GettyImages

¿Qué necesita el Monterrey para clasificar a semifinales tras empatar 0-0 contra el América?

En la Liga MX, a diferencia de como ocurre en otras competencias alrededor del mundo, el gol de visitante no es tomado en cuenta como factor de desempate. Por lo tanto, si la escuadra albiazul quiere avanzar a semifinales, deberá ganar por cualquier marcador el próximo sábado, en la cancha del estadio Banorte.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre el América y el Monterrey?

Guillermo Almadaha venido de más a menos en el Apertura 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

El encuentro de vuelta de esta emocionante llave se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre, en punto de las 21:10 hrs (tiempo de México). Dicho compromiso se jugará en la cancha del estadio Banorte, por lo que Rayados jugará en calidad de visitante.

¿Quién avanzó a semifinales la última vez que América y Rayados se enfrentaron en cuartos de final?

América y Rayados se han enfrentado en las tres instancias que conforman una liguilla por el campeonato mexicano y hasta en una final por la CONCACAF Champions CUP. La última ocasión en la que coincidieron en cuartos de final de la Liga MX, fue en el torneo de Apertura 2025.

La ida acabó 2-0 en favor del Monterrey. Para la vuelta, no obstante. Todo se les había complicado. América logró el empate a dos y se quedaron con uno menos en el campo. La eliminación parecía inevitable, pero un gol de Germán Berterame en los minutos finales le devolvió la ventaja a los Rayados.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX