¿Qué necesita Rayados para calificar a la Liguilla tras ser goleado 0-4 por Toluca?

Rayados de Monterrey está viviendo una verdadera pesadilla, pues justo cuando necesita que los resultados buenos se le den, sucede lo contrario. Este sábado, el equipo del argentino Matías Almayeda tenía que ganar sí o sí para poder meterse entre los ocho primeros, sin embargo, fue vapuleado 4-0 por Toluca, tras un doblete del portugués Paulinho Dias y dianas del argentino Nico Castro y Jesús Gallardo.



La buena noticia para Los Sombrerudos es que, a diferencia de los otros equipos, aún tiene un duelo pendiente, el cual podría ser fundamental para sus aspiraciones, pero ya no tienen margen de error porque Santos Laguna y Pachuca ganaron, a la espera de lo que haga León este domingo, ya que también podría alejarse más.



Luego del resultado obtenido en el Averno, La Pandilla quedó rezagada en la décima posición con 21 unidades, con el noveno León sacándole un punto, lo mismo que el octavo Tijuana, el cual cayó sorpresivamente ante Necaxa. A la vez, si Pumas gana al América en el Clásico Capitalino podría superarlo por dos unidades, aunque si empata estarían igualados. Por último, su choque pendiente de la Jornada 7 es contra Querétaro, el cual también sigue con vida, sin haber jugado su partido de la presente jornada, así que tiene tres finales en el horizonte.



En la Fecha FIFA será su juego contra Gallos Blancos, pero no contará con Carlos Salcedo, que se fue expulsado conta los Diablos Rojos. Tampoco estará presente Jesús ‘Tecatito’ Corona, convocado por la selección mexicana. Finalmente, Monterrey culminará la fase regular visitando a Pumas en el Olímpico Universitario.

Toluca aplastó a Rayados👿



Los Diablos Rojos derrotaron 4-0 a Monterrey para firmar su boleto a la Liguilla del Apertura 2026🤩



La Pandilla aún mantiene la esperanza de llegar a la Fiesta Grande del futbol mexicano ¿Lo lograrán?🧐#LigaMX pic.twitter.com/9pudf61GD1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 8, 2026

¿Qué necesita Rayados para calificar a la Liguilla?

Lucas Ocampos es el mejor goleador del club en el presente semestre | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

En el mejor de los escenarios y esperando que realmente ganen sus últimos dos juegos, los albiazules llegarían a 27 puntos, lo cual podría ser suficiente para cumplir el objetivo porque llegarían a colocarse entre el séptimo y octavo puesto, aparte ya no podrían ser superados por Pachuca (22), Xolos (22), León (22), Pumas (21) y Querétaro (21), aunque se debe tomar en cuenta que La Fiera, la UNAM y Gallos Blancos aún no juegan esta fecha. La ventaja de La Pandilla es que su cierre es contra los auriazules, rival directo en la aspiración, y previamente, de imponerse a los queretanos, les frenaría el paso, pues si estos tienen un cierre de lujo podrían cosechar hasta 30 unidades.



De sacar cuatro puntos, arribaría a 25. Eso lo obligaría a depender de los Canes Aztecas y los Tuzos, los que tendrían que perder en la última fecha, sumado a que La Fiera no haga más de tres puntos de los seis que tiene disponibles. Si el escenario fuera este, la diferencia de goles podría ser la gran diferencia, no obstante, tras la exhibición de este sábado contra los choriceros, los regios quedaron en +1, por debajo del +2 de León, el +3 de Xolos y el +9 de Pachuca.



Si únicamente sumara tres o menos, estaría prácticamente eliminado, quedando a merced de las combinaciones entre Tijuana, León, Pumas y Querétaro. Los Canes Aztecas cierran contra un eliminado Atlante, una mala noticia para El Pelado y compañía; los Esmeraldas tienen una visita complicada a la Comarca Lagunera frente a un enrachado Santos Laguna; finamente, los Tuzos tampoco la tendrán fácil contra Toluca pese a estar en El Huracán.