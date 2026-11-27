La tarde del jueves 26 de noviembre, en la cancha del estadio Hidalgo, las Chivas Rayadas de Guadalajara, punteros del campeonato mexicano, se enfrentaron a los Tuzos del Pachuca, que avanzaron como octavos en la tabla general.

El duelo, correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026, culminó 2-1 en favor del conjunto hidalguense. Eduardo Bauermann marcó gol en propia puerta en el amanecer del primer tiempo, pero, en la segunda mitad, un doblete de Idrissi sentenció la victoria para los Tuzos.

No obstante, en el festejo del segundo gol del Pachuca, Idrissi festejó de manera efusiva ante la banca de las Chivas. El árbitro tomó esto como una burla o provocación y le sacó la segunda tarjeta amarilla, por lo que la figura en el partido de ida no estará para la vuelta.

Idrissi marcó doblete y se fue expulsado en el Pachuca vs Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Qué necesitan las Chivas para clasificar a la semifinal tras caer 2-1 ante el Pachuca?

La Liga MX, a diferencia de otras competencias alrededor del mundo, no toma en cuenta otros factores de desempate que no sean la posición en la tabla general. ¿Gol de visitante? Nada de eso. Los clubes que avanzan a la siguiente ronda son los que ganan sus respectivas llaves, y si hay empate, clasifica el mejor posicionado, que en este caso sería el Rebaño Sagrado.

Tomando en cuenta esto, Chivas necesita ganar sí o sí en el partido de vuelta para avanzar a la antesala de la final. No importa si gana por uno, dos o más goles. Tampoco afecta si los Tuzos le anotan. Con ganar, están en semifinales.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Chivas y Pachuca?

Con un estadio Akron que seguramente estará repleto de aficionados al Rebaño Sagrado, alentando desde el minuto cero, las Chivas Rayadas de Guadalajara recibirán a los Tuzos del Pachuca para el duelo correspondiente a la vuelta por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre, en punto de las 19:00 hrs, tiempo de México. Las Chivas dejarán el alma en la cancha con tal de que no se repita la historia del torneo de Apertura 2011, cuando también acabaron la temporada regular como líderes, pero quedaron eliminados en cuartos de final, a manos del Querétaro.

Recordemos que este partido será transmitido de manera exclusiva por Amazon Prime, ya que los derechos televisivos de las Chivas pertenecen al mencionado sistema de streaming. O al menos así aplica en territorio mexicano.

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