¿Qué pasos tendría que seguir el Arsenal para contratar a Vinícius Jr?

En el mercado de fichajes hay una bomba, por ahora desactivada, que sigue dando vueltas en la mente de más de uno: el eventual traspaso de Vinícius Jr. del Real Madrid al Arsenal. Con cada bajón del brasileño, los Gunners parecen envalentonarse con el objetivo de seducirlo con un futuro mejor, con un borrón y cuenta nueva.

Según informó Josep Pedrerol en El Chiringuito, el club inglés sigue tras los pasos de Vini, aunque tiene un problema grande en cuanto al límite salarial que impone la Premier League. La salida de jugadores, como Martín Zubimendi, ayudaría a liberar espacio y darle liquidez al club del norte de Londres, mientras que no descartan que Mikel Merino pueda entrar en un eventual combo para seducir al Real Madrid.

A pesar de todo esto, del lado madrileño de la historia, todavía no está claro si el internacional brasileño quiere o no marcharse del Madrid, y si el club tiene la intención de negociar una posible venta. Lo concreto es que su lugar de titular indiscutido ya no existe, pero que tiene margen para recuperarse.

🤯 "Al ARSENAL le GUSTA VINICIUS".



👀 "El club inglés tiene un problema con el tope salarial, y tendría que vender jugadores".



💥 ¡Mucho ojo a @jpedrerol en #ChiringuitoVinicius! pic.twitter.com/ElVU8Zu55O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 11, 2026

La temporada de Vinícius Jr. va de mal en peor y está claro que este momento es, probablemente, el peor desde su llegada a la Casa Blanca: en lo que va de la campaña, el internacional brasileño lleva solamente un gol y tres asistencias en 12 encuentros. Actualmente está cumpliendo una sanción de cuatro encuentros de LaLiga por un incidente severo frente al Villarreal, donde un tirón de pelo a un rival terminó en un gol anulado y un verdadero escándalo con los árbitros del partido.

Vinícius cuenta con el apoyo público de José Mourinho, Federico Valverde y Kylian Mbappé, estos dos dándole mensajes de respaldo en las últimas semanas en diversas entrevistas. El portugués espera con ansias que vuelva a su mejor nivel, pero también sabe que lo primero es el escudo y, para eso, Vini tiene que esperar su oportunidad en el banquillo.

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