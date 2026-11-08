El encuentro entre el Real Madrid y el Valencia en Mestalla este último sábado fue caliente, y una de las peores situaciones fue vista por unos pocos: en el túnel camino al vestuario, en el entretiempo, hubo un fuerte encontronazo entre Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y el personal de seguridad del club Che.

Según recapitula Marca, todo arrancó cuando Braulio, director deportivo de la entidad valenciana, protestó insistentemente al primer asistente una decisión del árbitro. En ese momento los jugadores del Valencia se estaban dirigiendo a su vestuario para la charla técnica del descanso, aunque todo estalló cuando Bellingham estiró el traje a Braulio tratando de apartarlo del línea.

Los planteles se agarraron, el personal de seguridad intervino y volaron algunas manos al aire, salvo la de Rüdiger que aterrizó en la cara de un agente.

🚨 | Según informa @Generaldepie_, hubo tangana al descanso en los vestuarios de Mestalla. 🇪🇸👀



👊 Bellingham y Rüdiger llegaron a golpear al personal de seguridad



🏟️ Valencia - Real Madrid pic.twitter.com/L2eG0KUoXn — Laliga News (@laligaa_neews) November 7, 2026

Lo cierto es que públicamente nadie salió a hablar de lo sucedido. Javier Aguirre, entrenador del Valencia, dijo: "No me lo vas a creer porque no tengo ni idea. Fui el primero que entró en el vestuario para ponerme en frío. Me dijeron que pasó algo, una tangana. Habrá cámaras, no lo sé. Nadie me dijo nada al medio tiempo".

El Valencia sin dudas intentará que al Madrid y sus jugadores les caiga una sanción, ya que confían en que tienen el material audiovisual necesario para comprobar la agresión del defensor alemán sobre el personal de seguridad. Igualmente, se trataría de una suspensión para el ex del Chelsea, sin mucho beneficio para un equipo que, a esta hora, está en zona de descenso.

Con este triunfo por 3-0, el Real Madrid igualó momentáneamente al FC Barcelona en la cima de la clasificación de LaLiga y espera con ansias el resultado del choque entre los de Hansi Flick y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone de este domingo en el Metropolitano.