¿Qué significa el "GOLF" en la camiseta del Barcelona para el Clásico contra Real Madrid?

El Barcelona presenta una novedad llamativa en su camiseta para el Clásico frente al Real Madrid de este domingo 25 de octubre. En lugar del habitual logotipo de Spotify, el conjunto azulgrana lleva la palabra GOLF en el pecho, una modificación que despertó curiosidad entre los aficionados y que forma parte de una nueva colaboración entre el club catalán y la plataforma de música.

El logotipo pertenece a GOLF WANG, la marca de moda fundada por el rapero, productor y diseñador estadounidense Tyler, The Creator, elegido para protagonizar una nueva edición de las campañas especiales que Spotify organiza con el Barcelona para los partidos ante el Real Madrid.

¿Por qué el Barcelona tiene la palabra GOLF en su camiseta para jugar vs Real Madrid?

La presencia de GOLF responde a un acuerdo entre el Barcelona, Spotify y Tyler, The Creator, uno de los artistas más reconocidos de la escena musical estadounidense. El músico fundó GOLF WANG en 2011 y convirtió la firma en una marca de ropa urbana caracterizada por sus colores llamativos, diseños originales y una estética que combina moda, música y cultura juvenil.

El nombre está relacionado con Odd Future Wolf Gang, el colectivo de hip-hop con el que Tyler comenzó a ganar notoriedad. Por lo tanto, la palabra que aparece en la camiseta del Barcelona no representa una nueva vinculación del club con el golf, sino que identifica el universo creativo del artista.

La colaboración tiene además una particularidad: por primera vez desde que comenzaron estas iniciativas entre Spotify y el Barcelona, el músico elegido también asumió la dirección creativa de la campaña publicitaria y audiovisual que acompaña el lanzamiento de la camiseta.

El diseño especial fue estrenado por el Barcelona femenino el sábado 24 de octubre, antes de que el primer equipo masculino lo utilizara frente al Real Madrid.