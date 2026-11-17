Después de haber sido presentado en septiembre del 2024, Mauricio Pochettino le dice adiós a la Selección Nacional de Estados Unidos. Esto a apenas meses después de haber renovado hasta 2030, cuando parecía que tendría un ciclo completo hasta el próximo Mundial.

Sin embargo, el argentino dirigirá su último partido al frente del cuadro de las barras y las estrellas este martes 17 de noviembre ante Haití, en la Concacaf Nations League, antes de asumir el puesto como director técnico de Manchester United que se encuentra en zona de descenso siendo el décimo octavo de la clasificación general en la Premier League.

Today, @ussoccer has announced that Mauricio Pochettino will depart his role as head coach of the USMNT to become the head coach of @ManUtd.



Pochettino and his staff will continue to coach the two upcoming Concacaf Nations League matches vs. Haiti.



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Steve Cherundolo, campeón de MLS Cup y del Supporters’ Shield con LAFC en 2022 (técnico de la categoría Sub-23), será el entrenador interino y dirigirá la concentración de diciembre mientras la U.S. Soccer busca al sucesor permanente.

Steve Cherundolo será el DT interino | Octavio Passos/USSF/GettyImages

El legado de Pochettino en Estados Unidos

A message from Mauricio Pochettino ahead of his final game as head coach. pic.twitter.com/hTyJMLSNA8 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 17, 2026

Poch abrió paso a una nueva y brillante generación juvenil que se formó en la Major League Soccer. En su etapa todos tendrían la puerta abierta, jugaran en Europa o en MLS.

Para prueba fue que, después del Mundial 2026, en septiembre y octubre debutaron 13 futbolistas, 12 desarrollados en el sistema de la MLS.

Los juveniles registraron 1.396 minutos y aportaron siete de los doce goles de una ventana que Estados Unidos cerró con cuatro victorias.

El argentino se marcha convencido de lo que esos jóvenes pueden progresar en selección: “Hay un talento tremendo en la selección estadounidense, desde las categorías inferiores hasta la selección absoluta, y esa es una de las razones por las que tenemos tanta fe en el futuro del fútbol estadounidense”, aseguró en su conferencia de despedida.