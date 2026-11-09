¿Quién es el favorito para tomar el puesto de próximo entrenador de Tigres?

Los Tigres de la UANL comienzan a definir el rumbo de su próximo proyecto deportivo y todo apunta a que las limitaciones económicas serán determinantes para elegir entrenador. En medio de una etapa de austeridad, la directiva felina tendría como principal candidato al colombiano Óscar Pareja, quien representa la alternativa más accesible.

La situación presupuestal del conjunto regio obliga a replantear las prioridades de cara al siguiente torneo. A diferencia de otros mercados, cuando Tigres podía realizar inversiones masivas para fortalecer su estructura deportiva, ahora la intención sería reducir gastos y encontrar un técnico competitivo sin soltar dinero al por mayor.

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El problema presupuestal de Tigres lo obliga a elegir como su nuevo DT a la opción más económica y ese sería Óscar Pareja, informa Mediotiempo.



💸 Barros Schelotto y Tano Ortíz ganan demasiado. Óscar Pareja cobra entre 300 y 450 mil dólares anuales. pic.twitter.com/HHHLQhKsc4 — Futbol Total (@futboltotal) November 6, 2026

De acuerdo con información de Mediotiempo, Óscar Pareja se ha colocado como el principal favorito para asumir el banquillo universitario. El colombiano se encuentra hoy sin equipo, una condición que facilita cualquier negociación. Además, sus pretensiones económicas serían muy inferiores a las de otros entrenadores contemplados por los de la UANL.

En términos salariales, Pareja representaría una inversión anual estimada entre 300 mil y 450 mil dólares, cantidades que resultarían manejables para el presupuesto contemplado por Tigres. Su condición de agente libre también permitiría evitar negociaciones por una posible rescisión contractual, otro factor importante dentro de la política de austeridad.

Orlando City SC v Inter Miami CF | Leonardo Fernandez/GettyImages

Entre las alternativas que aparecen en el panorama universitario también destacan Guillermo Barros Schelotto y Fernando Ortiz. Sin embargo, ambos entrenadores mantienen contratos vigentes con sus respectivos equipos, situación que complicaría cualquier acercamiento. A ello se agregan sus pretensiones salariales superiores a las del colombiano y difíciles de justificar económicamente.

La diferencia entre los candidatos no necesariamente estaría relacionada con sus capacidades deportivas, sino con las condiciones financiras que exige cada contratación. Mientras Barros Schelotto y Ortiz representarían operaciones más costosas, Pareja ofrecería un arribo inmediato y sin compromisos contractuales pendientes.

Por ahora, Tigres no ha anunciado una decisión definitiva sobre su próximo entrenador, aunque el escenario económico parece inclinar la balanza hacia Óscar Pareja.