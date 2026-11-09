¿Quién es el favorito para tomar el puesto de próximo entrenador de Tigres?
Los Tigres de la UANL comienzan a definir el rumbo de su próximo proyecto deportivo y todo apunta a que las limitaciones económicas serán determinantes para elegir entrenador. En medio de una etapa de austeridad, la directiva felina tendría como principal candidato al colombiano Óscar Pareja, quien representa la alternativa más accesible.
La situación presupuestal del conjunto regio obliga a replantear las prioridades de cara al siguiente torneo. A diferencia de otros mercados, cuando Tigres podía realizar inversiones masivas para fortalecer su estructura deportiva, ahora la intención sería reducir gastos y encontrar un técnico competitivo sin soltar dinero al por mayor.
De acuerdo con información de Mediotiempo, Óscar Pareja se ha colocado como el principal favorito para asumir el banquillo universitario. El colombiano se encuentra hoy sin equipo, una condición que facilita cualquier negociación. Además, sus pretensiones económicas serían muy inferiores a las de otros entrenadores contemplados por los de la UANL.
En términos salariales, Pareja representaría una inversión anual estimada entre 300 mil y 450 mil dólares, cantidades que resultarían manejables para el presupuesto contemplado por Tigres. Su condición de agente libre también permitiría evitar negociaciones por una posible rescisión contractual, otro factor importante dentro de la política de austeridad.
Entre las alternativas que aparecen en el panorama universitario también destacan Guillermo Barros Schelotto y Fernando Ortiz. Sin embargo, ambos entrenadores mantienen contratos vigentes con sus respectivos equipos, situación que complicaría cualquier acercamiento. A ello se agregan sus pretensiones salariales superiores a las del colombiano y difíciles de justificar económicamente.
La diferencia entre los candidatos no necesariamente estaría relacionada con sus capacidades deportivas, sino con las condiciones financiras que exige cada contratación. Mientras Barros Schelotto y Ortiz representarían operaciones más costosas, Pareja ofrecería un arribo inmediato y sin compromisos contractuales pendientes.
Por ahora, Tigres no ha anunciado una decisión definitiva sobre su próximo entrenador, aunque el escenario económico parece inclinar la balanza hacia Óscar Pareja.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.