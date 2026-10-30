¿Quién saldrá campeón del Apertura 2026? Ranking de los máximos candidatos de la Liga MX

Estamos en la recta final de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y los ocho invitados a la fiesta grande están por recibir su invitación.

Aún quedan por definir algunos lugares, pero mientras eso sucede los favoritos a levantar el campeonato se quieren establecer en los primeros sitios.

Una vez dicho lo anterior, en la siguiente lista nombramos a los máximos candidatos a proclamarse campeones de la Liga MX de acuerdo con su rendimiento actual y su desarrollo a lo largo del certamen previo a la Liguilla.

5. Atlas

Atlas entre los candidatos al campeonato | Dylan Buell - Leagues Cup/GettyImages

Los dirigidos por Hernán Crespo han recuperado protagonismo en el campeonato mexicano de Primera División, luego de varios torneos sombríos.



El conjunto rojinegro está cerca de obtener su boleto a la fiesta grande gracias a su desempeño y es que no les importa recibir con tal de dar, aunque quizá ese aspecto es el que deberían mejor camino a la Liguilla.



Han recibido más goles de los que han hecho y esa fragilidad defensiva es lo que quizá pueda restarles opciones al momento de ir por el título.

4. Chivas

El Rebaño Sagrado vive gran momento | Simon Barber/GettyImages

Gabriel Milito llegó para volver a ilusionar a los chivahermanos y darles esperanza de romper una sequía que está cercana a cumplir una década sin trofeos del máximo circuito en las vitrinas.



En el Clausura 2026 el Rebaño Sagrado era un fuerte candidato al título, sin embargo, el haber perdido a varios de sus jugadores titulares para cederlos a la selección mexicana, les resto posibilidades de manera considerable.



Nunca sabremos si pudieron haberse alzado con el trofeo, pero en definitiva les resto calidad al buen desempeño que estaban mostrando.



Ahora, en lo que respecta al presente certamen, no han lucido tan poderosos como antes, esto debido en gran medida al hospital sobre todo de elementos defensivos que han sufrido a lo largo del torneo, situación que sorpresivamente han sabido manejar pues son la mejor defensiva teniendo solo 12 goles en contra en sus primeros 14 cotejos disputados.



No obstante, con todo y los inconvenientes que han atravesado les ha dado para estar en los primeros sitios y han ido de menos a más en cuanto a su nivel de juego.

3. Toluca

Toluca tiene tremendo equipo | Leopoldo Smith/GettyImages

Los Diablos Rojos han ido de más a menos en este semestre, han dejado una gran cantidad de puntos el camino, pero a pesar de eso están cerca de clasificarse a una Liguilla más.



Por si fuera poco, su poder ofensivo es de cuidado pues y más aún con una diferencia de goles de 10.



También hay que considerar que su desempeño en la fase final suele ser superior y bajo las órdenes de Antonio Mohamed y un grupo que conquistado el éxito reciente no dejan de ser un serio candidato al título.

2. Cruz Azul

Cruz Azul es el vigente campeón | Agustin Cuevas/GettyImages

Los vigentes campeones del fútbol mexicano son unos de los favoritos a volver a alzarse con el trofeo del balompié azteca.



La presentación en sociedad de Joel Huiqui como entrenador en el máximo circuito resultó un éxito y fue clave en la consecución del décimo título de Liga MX para la Máquina Celeste.



En su segundo torneo al frente y primero que ha estado desde el principio tuvo algunos momentos de incertidumbre y no han faltado los que comenzaron a criticarlo.



Este semestre ha ido de menos a más y compite por el liderato general con las Águilas y es la segunda mejor ofensiva del torneo.

1. América

América son líderes | Agustin Cuevas/GettyImages

Y en primer lugar colocamos al conjunto azulcrema al mando de Guillermo Almada que, en su primer semestre, los ha devuelto a la cima y es el favorito a ser líder general.



Son la mejor ofensiva del semestre con la impresionante cantidad de 34 goles en 14 juegos disputados.



Con un entrenador como el charrúa son un equipo con expectativas muy altas que sabe darle la confianza a los jóvenes y hacer explotar a sus grandes jugadores, para muestra elementos como Miguel Borja y Henry Martín que este último ha vuelto a su mejor versión, luego de un año en donde batalló con las lesiones.



Con el gran equipo que ha exhibido que puede ser, vemos factible que las Águilas sean un equipo peligroso y sigan bañándose en oro.

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