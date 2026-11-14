Rafa Márquez revela por qué no convocó a Henry Martín a la selección
La selección mexicana de fútbol se enfrentará a Jamaica, primero el sábado 14 de noviembre, y después el martes 17, para los partidos correspondientes a los cuartos de final por la CONCACAF Nations League.
Rafa Márquez necesita ya de una victoria para comenzar a darle cierta certeza a su trabajo como director técnico del tricolor. Es por eso que ha decidido hacer una convocatoria basada en los futbolistas que, a juicio de él, están haciendo mejor las cosas.
Al mismo tiempo, ha dejado fuera al atacante del América, Henry Martín, quien parece haber tomado un nuevo aire con el conjunto azulcrema, marcando goles a diestra y siniestra, mismos que, entre líneas, el estratega mexicano parece no tomar del todo en cuenta.
No es solo los goles. Hay que ver cómo mete esos goles Henry.Rafa Márquez.
Las palabras del estratega mexicano no fueron un ataque infundado en contra del delantero. Junto a ellas, arrojó argumentos sólidos que, a su entender, justifican su decisión.
Para Rafael Márquez, el tres veces campeón de Liga MX con el conjunto capitalino no tiene cabida actualmente en su plantilla, aunque dejó la puerta abierta para futuras ocasiones.
No se trata de nada personal en contra del jugador, o al menos así lo asegura el estratega tricolor. Pasa que Rafael analiza el juego completo. Estudia, no solo el final de cada jugada, sino cómo se elaboró, qué tanto Henry participó, los recorridos... entre otras cuestiones.
El tiempo dirá si Márquez acertó en su decisión o si más bien le tocará aceptar su error y corregirlo antes de que sea demasiado tarde.
Por lo pronto, para el partido del próximo sábado, ante Jamaica, todo parece indicar que el delantero titular de la selección mexicana de fútbol será Santi Giménez. Sí. Ese mismo jugador que no marca gol con el tricolor... ¡desde hace más de tres años!
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94