Rafa Márquez revela por qué no convocó a Henry Martín a la selección

La selección mexicana de fútbol se enfrentará a Jamaica, primero el sábado 14 de noviembre, y después el martes 17, para los partidos correspondientes a los cuartos de final por la CONCACAF Nations League.

Rafa Márquez necesita ya de una victoria para comenzar a darle cierta certeza a su trabajo como director técnico del tricolor. Es por eso que ha decidido hacer una convocatoria basada en los futbolistas que, a juicio de él, están haciendo mejor las cosas.

Al mismo tiempo, ha dejado fuera al atacante del América, Henry Martín, quien parece haber tomado un nuevo aire con el conjunto azulcrema, marcando goles a diestra y siniestra, mismos que, entre líneas, el estratega mexicano parece no tomar del todo en cuenta.

No es solo los goles. Hay que ver cómo mete esos goles Henry. Rafa Márquez.

¡TSSSS!😱



Rafa Márquez habló sobre la ausencia de Henry Martín en su convocatoria y dejó en claro que aunque lleva varios goles en Liga MX, lo importante también es ver cómo los hace



El capitán de las Águilas lleva 11 anotaciones en el torneo, pero 6 de ellas han sido de penal… pic.twitter.com/ojpUuQ3na9 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 14, 2026

Las palabras del estratega mexicano no fueron un ataque infundado en contra del delantero. Junto a ellas, arrojó argumentos sólidos que, a su entender, justifican su decisión.

Para Rafael Márquez, el tres veces campeón de Liga MX con el conjunto capitalino no tiene cabida actualmente en su plantilla, aunque dejó la puerta abierta para futuras ocasiones.

Rafa Márquez aún no ha conseguido su primer victoria al frente de la selección | Jim Sabo/ISI Photos/GettyImages

No se trata de nada personal en contra del jugador, o al menos así lo asegura el estratega tricolor. Pasa que Rafael analiza el juego completo. Estudia, no solo el final de cada jugada, sino cómo se elaboró, qué tanto Henry participó, los recorridos... entre otras cuestiones.

El tiempo dirá si Márquez acertó en su decisión o si más bien le tocará aceptar su error y corregirlo antes de que sea demasiado tarde.

Por lo pronto, para el partido del próximo sábado, ante Jamaica, todo parece indicar que el delantero titular de la selección mexicana de fútbol será Santi Giménez. Sí. Ese mismo jugador que no marca gol con el tricolor... ¡desde hace más de tres años!

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