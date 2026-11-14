Raphinha explotó por el arbitraje de Japón vs Brasil

Brasil y Japón protagonizaron un encuentro lleno de polémicas en el Estadio Nacional de Singapur, con la selección sudamericana siendo perjudicada por el arbitraje del choque que tuvo lugar este sábado por la mañana. El capitán de Brasil, Raphinha, fue expulsado por protestar y se despachó con críticas para con el colegiado local Chuan Hui Jansen Foo.

"Es muy difícil no hablar del arbitraje. Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo desde el principio del partido. Evidentemente, eso no significa que no tengamos cosas que mejorar. Somos una selección que está creciendo y tratando de reencontrarse después del Mundial", arrancó el futbolista del FC Barcelona.

Futbolísticamente, señaló: "En mi opinión, hicimos un gran partido, mucho mejor en la segunda parte que en la primera. Pero cuando también tienes que jugar contra el árbitro todo se complica muchísimo".

Raphinha desabafou sobre a arbitragem depois do amistoso contra o Japão. O camisa 10 e Ancelotti foram expulsos no final da partida por reclamação no terceiro gol japonês: "Muito complicado não falar da arbitragem" pic.twitter.com/rq0P7cZpWx — ge (@geglobo) November 14, 2026

"En el primer gol de Japón hubo una jugada en la que un futbolista se llevó el balón con la mano. Para mí fue falta, aunque puedo entender la decisión del árbitro teniendo en cuenta las reglas actuales del fútbol. También hubo un posible penalti en la primera parte. Toqué el balón y después recibí un golpe por la espalda que me hizo caer dentro del área. Para mí fue penalti, pero el árbitro consideró que no lo era. Y luego está el tercer gol de Japón, precedido de una falta clarísima sobre Joao. El árbitro dejó continuar la jugada, Japón recuperó el balón y acabó marcando. Y, aun con la ayuda del VAR, decidió conceder el gol", relató.

En un momento más calmo de la entrevista, aprovechó para disculparse: "Quiero aprovechar para pedir disculpas por mi actitud y por la expulsión, pero a veces es difícil controlarse después de tantos errores arbitrales durante un partido. Intenté hablar con el árbitro en varias ocasiones y en ningún momento tuve la sensación de que estuviera dispuesto a escucharme. No estoy intentando eludir nuestra responsabilidad. Como he dicho, tenemos muchas cosas que mejorar y estoy convencido de que lo haremos. Pero tampoco podemos pasar por alto el arbitraje que hemos sufrido hoy".