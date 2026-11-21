El FC Barcelona disfruta cada vez más de tener a Raphinha en sus filas, pero cada parón internacional es un verdadero dolor de cabeza para ellos: sobre las últimas convocatorias, casi siempre el atacante volvió lesionado a la Ciudad Condal tras sumar minutos con la selección de Brasil.

Algunos aficionados del Barça le han señalado por disputar los amistosos con Brasil a pesar de estar al límite desde lo físico en reiteradas oportunidades, mientras que en el país sudamericano lo acusan de darle prioridad al club por sobre la selección. Sin dudas entre las partes no habrá ningún punto de entendimiento, pero el extremo quiere aclarar su postura.

Sport informa que el atacante está molesto porque "ve incomprensible este ataque a dos bandas cuando lo ha dado todo para ambos equipos", llevándolo a tomar la decisión de salir a hablar sobre el asunto para dar su punto de vista e intentar cortar el escarnio público bipartito que está sufriendo actualmente.

Raphinha es el goleador y capitán del FC Barcelona | Angel Martinez/GettyImages

El atacante lleva 1014 minutos con la camiseta Blaugrana repartidos en 14 encuentros en lo que va de la temporada, y realmente sus números no podrían ser mejores: anotó 19 tantos y repartió tres asistencias. Tras la salida de Robert Lewandowski, Hansi Flick confió en él para ocupar el puesto de punta y le está dando un resultado brillante.

En LaLiga, donde el Barça marcha puntero, marcó 15 tantos en 11 partidos y lidera la carrera rumbo al Pichichi de la temporada por sobre Kylian Mbappé (13) y Lamine Yamal (10). En la UEFA Champions League están en zona de clasificación momentánea a los octavos de final de manera directa y su aporte viene siendo invaluable, con cuatro gritos en tres cotejos. En las dos principales competencias tiene más goles que partidos jugados, y eso demuestra un nivel increíble para un futbolista fundamental.