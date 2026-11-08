Raphinha vs Julián Álvarez, dos realidades opuestas en la previa del Barcelona-Atlético de Madrid

El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan esta noche en uno de los duelos más llamativos del fútbol mundial. En las dos temporadas que lleva Hansi Flick al frente del FC Barcelona, los enfrentamientos contra los colchoneros se han convertido en todo un clásico.

En las dos últimas temporadas, ambos equipos se han enfrentado en diez ocasiones, dejando una estadística muy curiosa: el Barcelona es el equipo que más partidos ha ganado, pero el Atlético de Madrid ha logrado eliminarlo tanto de la Copa del Rey como de la Champions League. Son seis victorias para el conjunto de la Ciudad Condal, tres para el Atlético de Madrid y un empate a cuatro goles que tardará mucho tiempo en desaparecer del imaginario de los aficionados de ambos equipos.

Uno de los alicientes particulares de este duelo será ver a Julián Álvarez enfrentarse al Barcelona. Recordemos que el argentino declaró durante el Mundial de este verano que su sueño era vestir la camiseta azulgrana y solicitó a los dirigentes del conjunto colchonero que le permitieran fichar por el equipo de su vida. El culebrón se prolongó durante meses y, finalmente, el Atlético, comandado por la cúpula de Enrique Cerezo, no dio su brazo a torcer. Así, el ex de River Plate sigue militando en las filas del Atlético de Madrid mientras suspira por el perdón de la grada.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Quality Sport Images/GettyImages

Por su parte, el Barcelona intentó todo lo que estaba en su mano para fichar a Julián, pero, al comprobar la imposibilidad de hacerse con sus servicios, decidió llevar a cabo (o, más bien, fue Hansi Flick quien tomó dicha decisión) el experimento más fructífero de los últimos tiempos: colocar a Raphinha como delantero centro.

¿Quién es más importante para su equipo: Raphinha o Julián Álvarez?

Es cierto que son dos jugadores muy distintos y muy parecidos a la vez. Ambos son delanteros muy móviles, capaces de bajar a la base de la jugada para impulsar a su equipo en la construcción del juego. Sin embargo, a la hora de recibir el balón, sus decisiones distan mucho. El argentino no es un jugador excesivamente rápido sin balón y prefiere recibir al pie antes que al espacio, mientras que el carioca es una máquina constante de tirar desmarques a lo largo de los 90 minutos que dura el encuentro.

⚽ Al acabar la temporada pasada en el Barça había un '9' en el punto de mira de todos, menos en el de Flick



Cara a cara Raphinha contra Julián: el '9' que solo Flick vio venir arrasa al que no pudo fichar por el Barça pic.twitter.com/wESOTiT4wv — Diario SPORT (@sport) November 7, 2026

En cuanto a sus cifras esta temporada, la diferencia entre ambos es abismal. Julián Álvarez ha disputado once partidos con los de la capital y ya ha anotado dos goles y repartido dos asistencias en 644 minutos, lo que supone un gol cada 322 minutos.

Por su parte, Raphinha lleva 19 goles y tres asistencias en 13 partidos disputados, convirtiéndose ahora mismo en el principal candidato a ganar la Bota de Oro y el Balón de Oro, pues el comienzo de temporada del brasileño está siendo exultante. Todo esto lo ha conseguido en 924 minutos, lo que le permite presumir de un gol cada 49 minutos.

El debate puede existir sobre quién es mejor delantero centro, quién es mejor futbolista de los dos o incluso qué jugador podría ser más útil para el Barça a largo plazo. Sin embargo, analizar quién de los dos es más importante para su equipo en estos momentos carece de sentido. Raphinha ha hecho que los culés se olviden de Julián Álvarez, mientras que el argentino, a día de hoy, parece una sombra de lo que un día fue, mientras busca el perdón de una afición descontenta con la actitud de un jugador que, en el fondo, no quiere estar ahí.