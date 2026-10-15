Raúl Jiménez deja un mensaje lleno de optimismo tras confirmarse su lesión de rodilla

Raúl Jiménez atraviesa días complejos. Después de que Wolverhampton confirmara que deberá someterse a una intervención quirúrgica, el delantero mexicano rompió el silencio mediante sus redes sociales, donde compartió un mensaje de fortaleza y optimismo de la cara a la recuperación que se aproxima.

El atacante sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, situación que finalmente obligará a su paso por el quirófano. De acuerdo con la información difundida por el conjunto inglés, Jiménez permanecerá alejado de las canchas al menos hasta enero de 2027, perdiéndose una parte importante de la temporada.

"Esto no me detiene"



Raúl Jiménez muestra un sentimental mensaje tras confirmar que será operadohttps://t.co/jd6HVGGvDz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 15, 2026

Más allá de mostrarse derrotado por las circunstancias, el veterano decidió transmitir tranquilidad a sus seguidores. A través de una publicación personal, dejó claro que afrontará esta nueva adversidad con determinación, teniendo en claro que más temprano que tarde pisará los terrenos de juego de vuelta a la actividad.

“La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz”, escribió Jiménez, dejando entrever que mantiene intacta su confianza pese al duro golpe que representa permanecer varios meses fuera de actividad.

Everton v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup Third Round | Jan Kruger/GettyImages

El delantro también aprovechó su mensaje para explicar la mentalidad con la que afrontará los próximos meses. Su prioridad será cumplir satisfactoriamente cada etapa de rehabilitación, sin precipitar los tiempos establecidos por los especialistas y manteniendo la disciplina que le ha permitido competir durante tantos años al máximo nivel.

“Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte. Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, concluyó el mexicano, dejando una declaración de intenciones sobre su futuro inmediato dentro del fútbol profesional.

Raúl regresó a la manada de Wolverhampton con el fin de ser el mandamás que lleve de regreso al club a la Premier League. Por ahora, la aventura no está siendo la más afortunada de todas, ni en estado de forma, ni en estado de salud.