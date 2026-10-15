Raúl Jiménez deja un mensaje lleno de optimismo tras confirmarse su lesión de rodilla
Raúl Jiménez atraviesa días complejos. Después de que Wolverhampton confirmara que deberá someterse a una intervención quirúrgica, el delantero mexicano rompió el silencio mediante sus redes sociales, donde compartió un mensaje de fortaleza y optimismo de la cara a la recuperación que se aproxima.
El atacante sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, situación que finalmente obligará a su paso por el quirófano. De acuerdo con la información difundida por el conjunto inglés, Jiménez permanecerá alejado de las canchas al menos hasta enero de 2027, perdiéndose una parte importante de la temporada.
Más allá de mostrarse derrotado por las circunstancias, el veterano decidió transmitir tranquilidad a sus seguidores. A través de una publicación personal, dejó claro que afrontará esta nueva adversidad con determinación, teniendo en claro que más temprano que tarde pisará los terrenos de juego de vuelta a la actividad.
“La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz”, escribió Jiménez, dejando entrever que mantiene intacta su confianza pese al duro golpe que representa permanecer varios meses fuera de actividad.
El delantro también aprovechó su mensaje para explicar la mentalidad con la que afrontará los próximos meses. Su prioridad será cumplir satisfactoriamente cada etapa de rehabilitación, sin precipitar los tiempos establecidos por los especialistas y manteniendo la disciplina que le ha permitido competir durante tantos años al máximo nivel.
“Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte. Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, concluyó el mexicano, dejando una declaración de intenciones sobre su futuro inmediato dentro del fútbol profesional.
Raúl regresó a la manada de Wolverhampton con el fin de ser el mandamás que lleve de regreso al club a la Premier League. Por ahora, la aventura no está siendo la más afortunada de todas, ni en estado de forma, ni en estado de salud.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.