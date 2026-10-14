Raúl Jiménez será operado y no volverá a jugar hasta el 2027

Las malas noticias llegan para el Wolverhampton y la selección mexicana. Raúl Jiménez, uno de los delanteros más experimentados del fútbol nacional, tendrá que pasar por quirófano después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda. El atacante estará fuera de las canchas durante varios mses.

De acuerdo con la información comunicada por el club, el futbolista mexicano presenta una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, problema físico que finalmente requerirá una intervención quirúrgica. La situación representa un golpe importante para Jiménez, quien no podrá volver a competir durante el presente año.

🚨Raúl Jiménez deberá ser operado del ligamento colateral de su rodilla izquierda y será baja al menos hasta enero.

*️⃣"Normalmente, una lesión leve de este tipo se cura por sí sola, pero esta no ha respondido como esperábamos", informó Phil Hayward, director de rendimiento de… pic.twitter.com/2XMh6A0Hib — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 14, 2026

En un principio, tanto el cuerpo médico como el entorno del jugador confiaban en que el problema pudiera resolverse con reposo y un tratamiento conservador. Sin embargo, la evolución de la lesión no fue la esperada y finalmente se determinó apelar a la cirugía.

De esta manera, Raúl Jiménez tendrá que someterse a una operación que lo mantendrá alejado de la actividad profesional, al menos, hasta enero de 2027. Aunque todavía no existe una fecha exacta para su regreso, el delantero deberá entrar en pausa total hasta nuevo aviso.

Everton v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup Third Round | Jan Kruger/GettyImages

La noticia representa un contratiempo importante para el Wolverhampton, que pierde a un futbolista de experiencia y jerarquía dentro de su plantilla. El conjunto inglés firmó a Jiménez como pilar para buscar el retorno a la Premier League.

Por otra parte, la selección mexicana también recibe un golpe considerable. Más allá de su veteranía, Raúl se mantenía en los planes de Rafael Márquez como delantero titular de México hasta nuevo aviso.

Además, la situación resulta especialmente delicada por el momento de su carrera. El atacante mexicano se encuentra en una etapa donde la recuperación física y la administración de esfuerzos adquieren mayor importancia. Una intervención de esta naturaleza exigirá paciencia, seguimiento médico constante y una rehabilitación que evite posibles recaídas.

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