Rayados de Monterrey consiguió clasificarse a la liguilla del Apertura 2026, pero llega con un mal augurio a cuestas: ningún equipo que terminó la fase regular del torneo en sexto lugar logró levantar el título de la Liga MX.

El equipo dirigido por Matías Almeyda se metió a la fiesta grande del futbol mexicano en la última jornada, tras vencer a Pumas, y quedó posicionado en el sexto puesto, con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y seis derrotas.

En la historia de los torneos cortos, es decir, desde el Invierno 1996, ningún equipo clasificado en el sexto lugar se ha coronado campeón.

Algunas escuadras como Necaxa, Cruz Azul, Pachuca, el mismo Monterrey, Querétaro, América y Toluca consiguieron llegar a la final, pero la "maldición del sexto lugar" les terminó jugando en contra.

En el Apertura 2004, Rayados de Monterrey alcanzó la final tras avanzar como sexto lugar. En la serie final, se midió ante los Pumas de Hugo Sánchez. En el partido de ida, los dirigidos por Miguel Herrera cayeron por marcador de 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que en la vuelta cayeron por 1-0 ante los felinos en el Estadio Tecnológico. Finalmente, el cuadro de la UNAM se coronó bicampeón del futbol mexicano.

En la final del Apertura 2004, Rayados no pudo romper la maldición del sexto lugar y cayó ante Pumas en la final | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

¿El equipo de Matías Almeyda podrá romper la "maldición del sexto lugar"? Su primer obstáculo para tratar de conseguir esta hazaña serán las Águilas del América.

Los preocupantes números de Monterrey ante el América

Rayados se medirá ante el Club América en los cuartos de final. El partido de ida se disputará el miércoles 25 de noviembre en el Gigante de Acero, mientras que la vuelta está programada para el sábado 28.

Rayados no tiene un buen historial ante América en los últimos años | CARL DE SOUZA/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, el América tiene superioridad sobre Rayados. En este periplo, las Águilas registran cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.

Parece que Monterrey tiene el panorama en contra en esta serie. Pero las rachas en el futbol están hechas para romperse.