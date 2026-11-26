Con información del reconocido periodista deportivo, Felipe Galindo, los Rayados de Monterrey sufrirían una dura baja para el partido de esta noche ante el América, en el duelo correspondiente a la ida por los cuartos de final, a disputarse en el estadio BBVA.

Se trataría del atacante uruguayo Diego Rossi, quien se perdería el duelo de ida debido a un problema muscular, pero podría estar listo para el compromiso de vuelta. Así lo informó Galindo a través de su cuenta de X (Twitter)

Rayados suma OTRA BAJA:



🚨⤵️ Diego Rossi NO estará en el partido esta noche por un problema muscular.



No está descartado para el juego de vuelta porque ven con condiciones para que se recuperen pero hoy NO ESTARÁ.



Baja muy pero MUY sensible. @mmdeportesmx — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) November 25, 2026

Rayados y la importancia de abrir la llave ganando

El Club de Fútbol Monterrey llega a esta llave con la obligación de ganar para avanzar. Esto debido a que culminaron la campaña regular como sextos de la general, posición considerada ‘‘maldita’’ en el fútbol mexicano, puesto que nunca un sexto ha salido campeón.

Por otro lado, el América acabó tercero, y el criterio de desempate, en la Liga MX, es la posición en la tabla.

Por lo tanto, resulta indispensable aprovechar la localía de la mejor manera. Esto lo sabe bien el director técnico de los Rayados, Matías Almeyda, situación que se complicaría en caso de que se confirme la ausencia absoluta de Diego Rossi para este compromiso.

Matías Almeyda logró clasificar a Rayados en su primer torneo como director técnico del equipo albiazul | NurPhoto/GettyImages

Y es que, si bien es verdad que el Monterrey cuenta con un 11 titular poderoso, especialmente de media cancha hacia adelante, carece de relevos que puedan al menos igualar la calidad de los estelares.

Almeyda tendría que recurrir a un Roberto de la Rosa, que tiene talento, definitivamente, no por nada es un jugador de primera división con experiencia en planteles importantes, como los Tuzos del Pachuca y el Club de Fútbol Monterrey.

No obstante, el seleccionado uruguayo le saca un par de pasos de ventaja, en cuanto a experiencia y recorrido en partidos de alta exigencia se refiere.

Sin lugar a dudas, el ‘Pelado’ Almeyda tendrá que hacer uso de su gran conocimiento táctico para solventar la situación sin que el América pueda sacar provecho de las ausencias por lesión en su plantel.

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