RB Leipzig vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El RB Leipzig recibirá al Manchester City este miércoles, por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los Cityzens buscarán sumar de a tres para escalar posiciones y acercarse a los primeros puestos, mientras que el conjunto alemán, que apenas acumula tres unidades, necesita una victoria para recuperar terreno y mejorar su situación en la tabla.

Aún así, el equipo de Martín Demichelis atraviesa un buen momento en el ámbito local: acumula tres triunfos en sus últimos cinco compromisos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Bundesliga, aunque su principal desafío será recuperar la solidez defensiva que le faltó en la derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la última fecha de Champions.

El Manchester City, por su parte, llega con dudas después de sufrir dos derrotas consecutivas en la Premier League. Tras caer 2-1 frente al Aston Villa, el conjunto de Enzo Maresca volvió a perder el fin de semana, esta vez por 1-0 ante el Brighton en el Etihad Stadium. Los tropiezos frenaron su marcha en el campeonato inglés y aumentaron la importancia de conseguir un resultado positivo en Alemania.

En Europa, sin embargo, demostraron una versión más convincente: suman dos victorias y una derrota, con nueve goles convertidos en tres presentaciones. Su última actuación fue una contundente goleada por 5-1 ante el AEK Atenas, un resultado que buscarán utilizar como impulso para volver al triunfo.

✈️ A trip to Leipzig

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Pronóstico SI

El Red Bull Arena puede ser un escenario complicado para el City. Además, el Leipzig atraviesa una buena dinámica en sus últimos compromisos y buscará aprovechar las dudas de su rival.

Sin embargo, el equipo de Maresca cuenta con mayores recursos ofensivos y tiene argumentos para inclinar el partido a su favor. Si consigue imponer su ritmo y controlar las transiciones del equipo alemán, tendrá argumentos para llevarse los tres puntos a Inglaterra.

Pronóstico: RB Leipzig 1-2 Manchester City

¿A qué hora se juega el RB Leipzig vs Manchester City?

Ciudad: Leipzig, Alemania.

Leipzig, Alemania. Estadio: Red Bull Arena.

Red Bull Arena. Fecha: Miércoles 4 de noviembre

Miércoles 4 de noviembre Hora: 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Marco Guida

Historial de enfrentamientos directos entre el RB Leipzig y el Manchester City

RB Leipzig: 1

1 Empates: 1

1 Manchester City: 4

Último partido entre ambos: 28/11/2023 - Manchester City 3-2 RB Leipzig - Fase de grupos de la UEFA Champions League 2023/24

Últimos 5 partidos

RB Leipzig Manchester City Schalke 0-2 RB Leipzig 31/10/2026 Manchester City 0-1 Brighton 31/10/2026 Rot-Weiss Essen 1-2 RB Leipzig 27/10/2026 Manchester City 2-2 (4-3) Brighton 28/10/2026 RB Leipzig 4-0 SV Elversberg 24/10/2026 Aston Villa 2-1 Manchester City 24/10/2026 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/2026 Manchester City 5-1 AEK Atenas 20/10/2026 Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig 17/10/2026 Manchester City 3-2 Ipswich Town 17/10/2026

¿Cómo ver el RB Leipzig vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+ y DAZN USA México FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5

Últimas noticias del RB Leipzig

El conjunto alemán cuenta con una noticia positiva de cara al encuentro: Christopher Nkunku volvió a estar disponible después de superar sus problemas físicos y se presenta como una alternativa para reforzar el ataque de Martín Demichelis. El entrenador también espera aprovechar el buen momento de Antonio Nusa, quien se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Assan Ouédraogo y Marc Guiu continúan fuera de la convocatoria por lesión, mientras que Maxime Estève permanece en duda. Estas ausencias podrían condicionar las variantes del técnico argentino, especialmente en un partido en el que necesitará profundidad y velocidad para lastimar al equipo inglés.

Posible alineación del RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Nusa, Nkunku, Gruda; Romulo.

FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

Por el lado del City, la principal preocupación pasa por la ausencia de Antoine Semenyo, quien continúa recuperándose de una lesión de rodilla y no estará disponible para visitar Alemania. En contrapartida, Matheus Nunes volvió a entrenarse con normalidad tras superar sus problemas físicos y representa una alternativa más para Enzo Maresca en la mitad de la cancha.

Además, Rayan Cherki atraviesa un buen momento después de su destacada actuación en la goleada por 5-1 ante AEK Atenas. El entrenador italiano, sin embargo, evitó centrarse en los reconocimientos individuales y destacó la importancia del funcionamiento colectivo.

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernández; Allan, Cherki, Foden; Samba.

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