El Real Madrid recibe al Alavés este sábado 28 de noviembre por la decimocuarta fecha de LaLiga. El equipo de José Mourinho llega lanzado, con la confianza en lo más alto y con la posibilidad de presionar al Barcelona, que visitará al Deportivo un día después.

El conjunto merengue encadena diez victorias consecutivas en todas las competiciones desde la derrota en el derbi ante el Atlético. La última fue el martes con un contundente 5-1 sobre el PSV por Champions. El triunfo le permitió al Merengue alcanzar el liderazgo en soledad de la fase de liga, con puntaje perfecto en cinco partidos.

Por Liga viene de remontar ante el Celta en el Bernabéu gracias a los goles de Bellingham y Carlos Espí sobre el final. Marcha segundo con 33 puntos, tres menos que el Barcelona.

Alavés, por su parte, llega en alza tras ganarle 3-1 al Deportivo en Mendizorroza el sábado pasado. El equipo de Quique Sánchez Flores también goleó 6-1 al Anaitasuna en la Copa del Rey y es octavo en LaLiga con 16 puntos. Su gran cuenta pendiente es el rendimiento como visitante: todavía no ganó fuera de casa en el campeonato.

Pronóstico SI

El Madrid atraviesa su mejor momento de la temporada y no parece encontrar su techo. Además, cuenta con un Mbappé encendido, con 13 goles en Liga y habiendo marcado en todos los partidos de Champions. El Alavés de Quique Sánchez Flores se defenderá con una línea de cinco y buscará lastimar al contraataque con Boyé y Toni Martínez, pero su falta de triunfos lejos de Mendizorroza y la historia reciente juegan en su contra. Perdió los últimos cinco partidos ante el Real Madrid.

Todo indica que el Merengue estirará su racha y se quedará con los tres puntos en casa.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 Alavés

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Alavés?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Alavés (últimos cinco partidos)

Real Madrid : 5

: 5 Empates : 0

: 0 Alavés: 0

Último partido entre ambos: 21/04/2026 - Real Madrid 2-1 Alavés - La Liga 2025/26, Fecha 33

Triunfo 2-1 del Madrid en el último duelo entre ambos | Europa Press Sports/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Alavés Real Madrid 5-1 PSV 24/11/26 Alavés 3-1 Deportivo 21/11/26 Real Madrid 2-1 Celta 21/11/26 Anaitasuna 1-6 Alavés 10/11/26 Valencia 0-3 Real Madrid 07/11/26 Sevilla 0-0 Alavés 06/11/26 AEK Atenas 2-3 Real Madrid 04/11/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 Alavés 1-1 Málaga 23/10/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Alavés por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

Mourinho solo tiene dos bajas (Rodrygo y Raúl Asencio), por lo que podrá repetir la base del equipo que goleó al PSV. Bellingham llega en un gran momento tras marcar en sus dos últimos partidos haber sido la figura el último martes. Mbappé, por su parte, lleva siete partidos seguidos marcando en la Champions y volvió a hacer un doblete en el Bernabéu.

Las dudas están en el lateral izquierdo, entre Marc Cucurella y Álvaro Carreras, y en la banda derecha del ataque, entre Yan Diomande y Bernardo Silva.

Jude Bellingham | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinícius.

Últimas noticias del Alavés

Quique Sánchez Flores tiene tres bajas. Hugo Novoa, con una lesión en el isquiotibial, y Mikel Rodríguez, con una rotura del ligamento cruzado, además de Lander Pinillos, que fue operado. La gran duda es Abde Rebbach, que no se entrenó con el grupo esta semana.

El entrenador no tiene un buen historial ante el Real Madrid. Perdió 15 de sus 20 partidos de LaLiga ante el conjunto blanco.

Quique Sanchez Flores | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Posible alineación del Alavés (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Rebbach; Toni Martínez, Boyé.

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