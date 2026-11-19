El Real Madrid vuelve a casa tras el parón de selecciones para recibir al Celta este sábado 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu, por la decimotercera fecha de LaLiga. El conjunto de José Mourinho necesita ganar para seguir de cerca al Barcelona, pero enfrente tendrá a un rival que la última vez que pisó este estadio se llevó un 2-0 para Vigo.

El conjunto blanco llega en un pico de confianza. Desde la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid, ganó sus ocho partidos siguientes, entre ellos el Clásico en el Camp Nou. El último fue un 0-3 en Mestalla, con goles de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé, quien ya alcanza los siete encuentros seguidos marcando. Con ese triunfo, el Madrid llegó a 30 puntos y es segundo, a tres del Barcelona.

El Celta, por su parte, no termina de despegar en LaLiga. Antes del parón goleó 5-0 al Salamanca en la primera ronda de la Copa del Rey, con un equipo lleno de suplentes y juveniles. Pero en LaLiga es 11° con 13 puntos, con apenas dos victorias, siete empates y tres derrotas, y no gana desde mediados de octubre. En sus últimos tres partidos de liga empató 0-0 con el Betis y el Levante y perdió 3-0 ante el Rayo Vallecano. En la Europa League tampoco levanta cabeza: con un triunfo y tres derrotas, ocupa el puesto 27.

Pronóstico SI

El Celta de Claudio Giráldez juega con línea de tres y suele ordenarse bien atrás, como lo demuestran sus cinco empates en los que no recibió goles. El problema está arriba. Le cuesta mucho convertir y solo marcó un gol en sus últimos tres partidos de LaLiga.

Ante un Madrid que encontró equilibrio y en el que Mbappé, Güler y Jude Bellingham suman goles partido tras partido, todo indica que el local estirará su racha.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Celta

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Celta?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 21 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Celta (últimos cinco enfrentamientos)

Real Madrid : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Celta: 1

Último partido entre ambos: 06/03/2026 - Celta 1-2 Real Madrid - La Liga 2025/26

Valverde festeja su tanto en Balaídos | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Celta Valencia 0-3 Real Madrid 07/11/26 Salamanca 0-5 Celta 13/11/26 AEK Atenas 2-3 Real Madrid 04/11/26 Celta 0-0 Levante 08/11/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 Celta 1-2 Union Saint-Gilloise 05/11/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Rayo Vallecano 3-0 Celta 31/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Celta 0-0 Real Betis 25/10/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Celta por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

La gran novedad es el regreso de Vinícius Júnior. El brasileño cumplió con sus cuatro fechas de suspensión y vuelve a estar disponible en LaLiga. La duda es si Mourinho le devolverá la titularidad o mantendrá el equipo que ganó todo en su ausencia, con Yan Diomande por la banda. Las bajas siguen siendo Rodrygo y Raúl Asencio. Tchouaméni se mantiene como duda.

Mbappé llega en estado de gracia: marcó en sus últimos siete partidos con el club. El equipo encontró solidez atrás y recibió apenas dos goles en sus últimos cuatro partidos de liga.

Vinicius Júnior viene de marcar cinco goles con Brasil | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Güler; Mbappé.

Últimas noticias del Celta

Giráldez llega con dudas en el mediocampo. Ilaix Moriba no está al cien y de no llegar en condiciones, Andrés Antañón sería su reemplazo. Iago Aspas, que sumó minutos en la Copa, seguirá esperando su oportunidad desde el banco.

El equipo se aferra al recuerdo de su última visita al Bernabéu, donde ganó 2-0 en diciembre de 2025. La goleada en la Copa sirvió para darles minutos a varios juveniles, entre ellos Germain Milla y Vladimir Silva, que debutaron en el primer equipo.

El Celta de Vigo ya sabe lo que es ganar en el Bernabéu | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Posible alineación del Celta (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Febas, Moriba, Javi Galán; Hugo Álvarez, Jutglà, Pablo Durán.

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