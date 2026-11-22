El Real Madrid se enfrenta al PSV Eindhoven este martes 24 de noviembre en el Santiago Bernabéu por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. El equipo de José Mourinho es llega con puntaje perfecto un triunfo prácticamente le asegurarúa un lugar entre los ocho primeros que acceden directo a los octavos de final. Enfrente estará el amplio dominador del fútbol neerlandés, que necesita sumar para escalar en la tabla.

El Madrid no afloja. El sábado sufrió para ganarle 2-1 al Celta en el Bernabéu, pero se alzó con un triunfo gracias al tanto agónico de Carlos Espí, que había entrado desde el banco. Ya son nueve victorias seguidas desde la derrota en el derbi ante el Atlético. El Merengue llegó a 33 puntos en LaLiga, los mismos que el Barcelona, que tiene un partido menos. En la Champions ganó sus cuatro partidos, ante el Inter, la Roma, el RB Leipzig y el AEK Atenas.

El PSV, por su parte, es el líder del fútbol neerlandés. Tricampeón vigente de la Eredivisie, el equipo de Peter Bosz también marcha 1° en la actual liga por delante del Feyenoord y el Ajax. El sábado goleó 4-1 al NEC en Nijmegen, aunque en la Champions no logra arrancar. Suma cuatro puntos con un triunfo, un empate y dos derrotas, y se ubica en el 24° lugar.

Pronóstico SI

El PSV es un equipo ofensivo, que presiona alto y llega con mucha gente al área, como lo demuestran sus goleadas en la liga. Pero esa propuesta deja espacios atrás, y en Europa ya sufrió ante rivales de menor jerarquía que el Madrid. El Merengue, aun cuando no juega bien, siempre encuentra la forma de ganar. Con Mbappé, Bellingham y Vinícius tiene argumentos de sobra para castigar cualquier error.

Todo indica que el Madrid sumará su quinto triunfo en la competición.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 PSV

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs PSV?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: martes 24 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el PSV

Partidos jugados: 8

8 Real Madrid : 3

: 3 Empates : 4

: 4 PSV: 0

Último partido entre ambos: 15/03/1989 - Real Madrid 2-1 PSV - Copa de Europa 1988/89, cuartos de final, vuelta

Últimos 5 partidos

Real Madrid PSV Real Madrid 2-1 Celta 21/11/26 NEC 1-4 PSV 21/11/26 Valencia 0-3 Real Madrid 07/11/26 Cambuur 2-5 PSV 08/11/26 AEK Atenas 2-3 Real Madrid 04/11/26 PSV 1-2 Brujas 04/11/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 PSV 7-0 Willem II 31/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 PSV 1-1 Feyenoord 25/10/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs PSV por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

El gran nombre del momento es Espí. El juvenil volvió a salvar al Madrid desde el banco con un gol sobre el final, como ya lo había hecho en otros partidos de la temporada. Su contracara fue Mbappé, que falló un penal ante el Celta. El francés, de todos modos, sigue siendo el goleador del equipo y llega en una gran racha.

Tras cumplir con su sanción de 4 fechas, Vinicius entró en el segundo tiempo y dio la asistencia del triunfo, por lo que pide pista para volver a ser titular.

Carlos Espi | Denis Doyle/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Últimas noticias del PSV

Bosz llega a Madrid con su equipo en un gran momento en la liga. Ganó sus últimos tres partidos con 16 goles a favor. Sven Mijnans es el goleador del equipo en la Eredivisie, con nueve goles, seguido de Guus Til, con siete, y Van Bommel, con cuatro. Ricardo Pepi, recuperado de su lesión, vuelve a ser una alternativa en ataque.

El plantel tiene varios nombres conocidos para el público europeo, como Kostić, Perišić y Sergiño Dest, y en el arco el checo Matěj Kovář.

Peter Bosz | ANP/GettyImages

Posible alineación del PSV (4-2-3-1): Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Sano, Mauro Júnior; Perišić, Mijnans, Van Bommel; Til.