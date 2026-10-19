Real Madrid vs RB Leipzig: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid recibe al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre en el Santiago Bernabéu por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El equipo de José Mourinho busca mantener su puntaje perfecto en Europa a cuatro días del Clásico en el Camp Nou, mientras que el conjunto alemán llega herido tras una dura goleada en la Bundesliga.

El conjunto merengue atraviesa un gran momento. El domingo goleó 4-1 al Sevilla en el Bernabéu con un tanto de Arda Güler, un doblete de Kylian Mbappé y otro gol de Yan Diomandé en un triunfo que le permitió escalar hasta el tercer puesto de LaLiga, a seis del Barça. En Champions suma dos victorias en dos partidos tras la épica remontada por 4-3 ante la Roma en el Olímpico.

El Leipzig, por su parte, vive una temporada de altibajos bajo el mando Martín Demichelis. Su estreno en la Champions fue una derrota por 4-1 ante el Como y su flojo arranque en la Bundesliga puso al entrenador en la mira. Después del parón pareció recuperarse, con una goleada 6-0 sobre Eintracht Frankfurt y un importante triunfo 1-0 al PSV en el certamen continental . Pero el sábado volvió a la realidad con un 6-1 en contra ante el Bayern Múnich y la continuidad del argentino corre peligro.

A continuación, toda la información sobre este partido de Champions League.

Pronóstico SI

El Real Madrid llega con su ataque en gran forma y con el regreso de Vinícius, que está disponible para la Champions pese a su sanción en LaLiga. Mbappé, Güler, Bellingham y Diomande pueden castigar a una defensa del Leipzig que recibió once goles en sus dos derrotas de la temporada. Mourinho, de todos modos, deberá dosificar cargas pensando en el Clásico.

El Leipzig tiene velocidad y gol con Nkunku, Gruda y Antonio Nusa, pero llega con la confianza por el piso tras lo sucedido en Múnich. Todo indica que el Madrid sumará su tercer triunfo en la competición.

Pronóstico: Real Madrid 4-1 RB Leipzig

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs RB Leipzig?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: miércoles 21 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el RB Leipzig

Real Madrid : 2

: 2 Empates : 1

: 1 RB Leipzig: 1

Último partido entre ambos: 06/03/2024 - Real Madrid 1-1 RB Leipzig - Champions League 2023/24, Octavos de final (vuelta)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIG | JAVIER SORIANO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid RB Leipzig Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26 Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig 17/10/26 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26 RB Leipzig 1-0 PSV 13/10/26 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/26 RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt 10/10/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig 20/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 RB Leipzig 5-0 Hamburgo 13/09/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs RB Leipzig por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

Mourinho recupera piezas importantes. Vinícius, que no jugó ante el Sevilla por su suspensión en LaLiga, vuelve a estar disponible para la Champions. Éder Militão reapareció en los minutos finales ante el Sevilla tras su larga lesión y Eduardo Camavinga también sumó minutos. Siguen fuera Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy.

El gran desafío del entrenador será dosificar esfuerzos de cara al partido del domingo en el Camp Nou. Ante el Sevilla, Fede Valverde jugó como lateral derecho y Endrick fue titular por la izquierda.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Últimas noticias del RB Leipzig

La goleada en Múnich volvió a poner bajo la lupa a Demichelis, que había ganado algo de tranquilidad con los triunfos ante el Frankfurt y el PSV. La imagen ante el Bayern fue preocupante, con un equipo que no generó ocasiones claras en todo el partido.

La gran figura del equipo es Nkunku, que volvió al club a préstamo desde el Milan y ya firmó un hat-trick. Gruda, que se recuperó de una molestia antes del parón, viene de marcar su primer gol en la Champions y es otra carta importante en el ataque, al igual que el noruego Nusa.

Bayern Munich - RB Leipzig | picture alliance/GettyImages

Posible alineación del RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Gruda, Nkunku, Nusa; Rômulo.

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