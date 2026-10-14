¿Recuperará Monterrey algún jugador para el duelo ante Pachuca?

Monterrey podrían recuperar efectivos importantes para sus próximos compromisos dentro de la Liga MX. Stefan Medina y Luca Orellano han mostrado una evolución a favor en sus respectivos procesos de recuperación, aunque su presencia en el enfrentamiento contra Pachuca aún está sobre la mesa de las dudas.

Ambos jugadores participaron parcialmente en el entrenamiento del martes, una noticia positiva para el conjunto regio. Sin embargo, ninguno completó la sesión de trabajo junto al resto de sus compañeros, situación que obliga al cuerpo médico y al entrenador a mantener precauciones antes de autorizar su vuelta al campo.

¿Podrán estar contra Pachuca? Stefan y Luca Orellano presentaron mejoríahttps://t.co/cI6WSnGg4r pic.twitter.com/YrH0ST7nI9 — MedioTiempo (@mediotiempo) October 14, 2026

La intención de Monterrey es evitar cualquier risgo de recaída con dos elementos que si bien no son estelares dentro de los planes de Matías Almeyda, sí suelen tener bastante actividad dentro de un plan de rotaciones.

En consecuencia, luce complicado que alguno de los dos extranjeros tenga participación frente a los Tuzos del Pachuca el fin de semana, más allá de que las sensaciones positivas crecen.

Orlando City SC v CF Monterrey - Leagues Cup Phase One | Julio Aguilar/GettyImages

La situación podría cambiar de cara al enfrentamiento contra Puebla, correspondiente a la doble jornada del torneo. Este cotejo se llevará a cabo el siguiente miércoles, días adicionales de descanso que podrían ser claves para el retorno tanto del zaguero como del extremo.

De hecho, una posibilidad que se contempla es que Stefan Medina y Luca Orellano aparezcan inicialmente entre los suplentes para el compromiso contra el conjunto poblano. Esta alternativa permitiría administrar sus cargas físicas y darle un retorno gradual con el fin de evitar daños consecuentes del exceso de minutos.

Para Monterrey, recuperar a ambos representa una oportunidad de ampliar sus alternativas en diferentes sectores del terreno de juego. Medina ofrece experiencia y soluciones defensivas, mientras que Orellano aporta velocidad, desequilibrio y profundidad ofensiva, características que pueden resultar determinantes durante partidos cerrados y rivales de peso.

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