¿Regresará Jesús Manuel Corona a la selección mexicana?

Jesús Manuel Corona podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la selección mexicana para la próxima fecha FIFA de noviembre. El experimentado futbolista de Rayados de Monterrey atraviesa un momento dulce que no ha pasado inadvertido para Rafael Márquez, quien sigue atentamente su evolución.

Desde la llegada de Matías Almeyda al banquillo del Monterrey, el rendimiento de Corona ha experimentado una transformación considerable. El atacante mexicano ha recuperado protagonismo dentro del equipo regio, mostrando una versión mucho más competitiva y determinante, tanto en lo técnico, como en lo físico.

¿MERECE LAST DANCE? 🕺🏽



El presente de Jesús Corona llama la atención, capitán en Rayados y con buen juego, lo que hace pensar en un llamado a la Selección.



🇲🇽 Fabian Estay, exfutbolista, no pone como un jugador sin igual, por lo que su nivel valdría la pena para el Tricolor. pic.twitter.com/9qyfUTAl8B — Futbol Total (@futboltotal) October 20, 2026

Este crecimiento ha despertado el interés del cuerpo técnico de la selección mexicana. Rafael Márquez está pendiente de las actuaciones del veterano futbolista y no descarta incorporarlo a sus próximas convocatorias. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, su nombre comienza a ganar terreno entre las alternativas disponibles.

La posibilidad resulta especialmente llamativa considerando el prolongado tiempo que Corona lleva alejado del combinado nacional. El veterano de 33 años no recibe una convocatoria con México desde junio de 2022, por lo que su eventual regreso representaría el final de una ausencia superior a cuatro años en el Tri.

Uruguay v Mexico | Christian Petersen/GettyImages

Uno de los aspectos que favorecen su candidatura es la experiencia internacional acumulada durante su trayectoria profesional. Corona conoce perfectamente las exigencias de representar a México y cuenta con antecdentes importantes en el fútbol europeo, mismo que dejó hace ya un par de años por regresar a la Liga MX bajo condiciones salariales únicas.

Además, su actualidad en Monterrey ha generado opiniones favorables sobre un posible regreso al combinado nacional. El exfutbolista Fabián Estay considera que Corona posee condiciones particulares que podrían resultar útiles para México. Su buen momento futbolístico, acompañado de la responsabilidad que actualmente asume como capitán de Rayados, fortalece esta posibilidad.

Por ahora, la convocatoria de Jesús Manuel Corona permanece únicamente como una alternativa bajo consideración del cuerpo técnico mexicano. Sin embargo, noviembre aparece como una oportunidad concreta para concretar su regreso. La selección se medirá en un ida y vuelta a Jamaica en cotejos que corresponderán a la Nations League de la CONCACAF.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27