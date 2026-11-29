El Real Madrid sufrió una durísima caída este sábado en la noche de Chamartín: perdió 2-1 frente al Alavés y quedó expectante de lo que suceda este domingo con el FC Barcelona, que puede recuperar la ventaja previa al Clásico de seis puntos. Además, el Atlético de Madrid ganó y se coló segundo de la tabla de LaLiga.

Los de Mendizorroza se pusieron adelante a los 22 minutos gracias a un tanto de Toni Martinez y fue Ángel Pérez el que amplió la diferencia a dos. Kylian Mbappé, en una jugada preparada excelente con Yan Diomandé, descontó para el Merengue, pero no alcanzó. Minutos más tarde llegó la gran polémica.

El VAR corrigió al árbitro

El Madrid perdía 2-1 en el momento de la decisión | NurPhoto/GettyImages

En el minuto 87 Jude Bellingham cayó en el área y César Soto no dudó en cobrar penalti, pero el árbitro VAR llamó: "Te recomiendo que vengas a la pantalla para que valores una potencial cancelación del penalti. Ahí ves que toca el balón, vale y se cae el jugador sin que se perciba ningún contacto. Es la mejor cámara que tengo".

"Vale, el balón lo toca el del Alavés. No, primero toca ahí, vale. Vale, bien perfecto, se ve, se ve. Se tira al suelo y el del Alavés, no le contacta. Vale. Voy a cancelar el penalti y lo voy a amonestar por tirarse, si", señaló Soto al ver la situación completa en diferentes cámaras.

La bronca de Mourinho

Mourinho mostró su enojo en pleno Bernabéu | Florencia Tan Jun/GettyImages

“El árbitro ha sido muy permisivo con los balones que han echado al campo y con los cinco segundos. Este árbitro expulsó a Mbappé hace dos temporadas, a Vinicius la pasada, a Bellingham ahora… A ver si la próxima temporada le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder, demostrar que es un fenómeno", señaló The Special One en rueda de prensa.

Además, opinó sobre la jugada: "El penalti, soy sincero contigo, lo he visto en el banquillo en la tablet y me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti. Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti. Yo tengo que creer en el jugador. En la tablet ahí rápido me pareció que podía ser un penalti exagerado. Me quedo con esa sensación, pero también con la certeza de lo que me ha dicho Jude".